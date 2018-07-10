搶暑假商機 百貨服飾5折起

2018年07月10日 04:12 中國時報 郭家崴 、 林欣儀 （靜宜大傳實習生） 報導（靜宜大傳實習生）

法雅客周年慶獨家限量Surface Laptop i5/8G/256，原價4萬1888元、特價3萬8888元，買即送限量防撞內袋+微軟Arc藍牙滑鼠；買Surface Laptop白金色款即送限量Office365個人版一年期單機。（新光三越提供）

SOGO忠孝館FURLA ELISIR肩揹包，原價1萬6500元、特價4950元，3色共限10只。（SOGO提供）

台中大遠百Kanebo COFFRET D’OR璀璨絕色眼彩盤組，價值2130元、特價945元。（台中大遠百提供）

新光三越這夏卡利HIGH 12日展開，伊林娛樂若綺（左）持新光三越獨家DIOR迪奧專業後台雙用水粉底，每瓶1600元；邵予甯（右）拿限量NINTENDO SWITCH藍紅手把主機9780元起，送螢幕保護貼。（蘇蔓攝）

百貨搶攻暑假購物商機，服飾5折起，部分限量商品最低殺到3折或千元有找！新光三越12日至8月16日「這夏卡利HIGH」，購物累滿萬元起享4、5、6％回饋，8月1日前法雅客同步舉辦周年慶，平日不打折的高單價時尚精品與3C、家電都有優惠，提前預備父親節禮物好康多。

新光三越販促部協理彭緒箴表示，1至6月整體平穩，全台業績350億元，較去年成長5％，餐飲、名品和美妝表現最佳；這夏卡利HIGH 36天檔期與去年相同，10大指定銀行累滿萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿20萬回饋6%電子贈品禮券，目標業績63億元、成長3％。近250家餐飲增加新店，美食街、超市小額消費都可累積，加上近300個服飾品牌換季5折起、精名品新品陸續上架，看好餐飲、服飾和精名品表現。

新加坡肉骨茶老店來台開分店

本月餐飲、3C新店都是焦點，嘗鮮也可享優惠，新光三越台北信義新天地A9法雅客6日新開台灣首家Surface形象旗艦店、昨（9日）米其林一星餐廳主廚林明健操刀的WILDWOOD原木燒烤餐廳開全台首店；A8 26日開新加坡肉骨茶老店「黃亞細」全台獨家店。台北南西店在周年慶前有8層樓改裝，1館2F Miacucina 5月至今業績較前期成長2位數，9、10F全新擴增的施舒雅今（10日）試營運、16日開幕。

刷指定卡累滿萬回饋500

此外，這夏卡利HIGH新增新光三越聯名卡友獨享首7日刷6000送200；4大指定銀行首7日刷8000送200；首4日持新光三越會員APP及10大指定銀行信用卡消費滿5000元送200，刷萬送500擇一限量兌換，較去年僅限聯名卡觸及人數更廣，刷萬回饋也從200提高為500。

遠東SOGO台北店15日前BIG SALE，男女服飾/鞋/內衣/童裝/鍋具/寢具/運動服飾及玩具單筆滿3000可兌換200購物折價券；部分限量商品最低3折或千元有找。台中大遠百31日前有「魅紅魔力彩妝嘉年華會」，日系彩妝組合4折起、歐美系8折起。

(中國時報)