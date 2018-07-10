今年夏日香氛很MAN味

2018年07月10日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

BOSS BOTTLED UNITED自信聯盟男性淡香水限量版50ml，2550元。（HUGO BOSS提供）

HUGO BOSS自信香氛系列。（HUGO BOSS提供）

Dunhill Desire Blue Ocean藍海男性淡香水100ml，2700元。（Dunhill提供）

搶攻夏日香氛市場，dunhill發表以海洋為靈感，結合潔淨清透和紳士的浪漫冒險的清新馥奇調新香「藍海男性淡香水」；Ermenegildo Zegna則發表柑泉橙花男性香氛，展現自信、時尚又帶點瀟灑的現代雅痞風格。HUGO BOSS推足球限量香氛系列BOSS BOTTLED UNITED，並找來4位足球明星擔綱代言，包括左翼球員Julian Draxler、負責進攻中場的Philippe Coutinho、擅長前鋒位置的Harry Kane和射手Alvaro Morata。

兩年一度的全新BOSS自信聯盟男性淡香水，探索各球員在其足球事業上的認真態度至現實生活上的價值觀，香氛靈感源自於球員的真誠、熱情及堅持， 他們為實現夢想付出時間和汗水，不論在球場內外，每分每秒均展現著成功男人應有的特質。

HUGO BOSS舉辦自信聯盟香氛快閃迷你運動場，即日起至15日，在台北忠孝SOGO3樓登場，購買兩瓶指定Hugo Boss香氛，即加贈Hugo Boss限量皮革足球，數量有限，送完為止，凡消費即可索取足球卡參加2018世足冠軍預測，預測成功者有機會獲得香氛正貨。

(中國時報)