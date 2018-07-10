台北東區韓式料理道地食尚

韓式熱炒是韓國人下班必報到的地方，在台灣也能體驗道地狂歡文化。（未成年請勿飲酒）（Pocha提供）

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中國時報
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燒酒一杯「奶奶的菜包肉」，選用韓國傳統美食菜包肉，530元。（未成年請勿飲酒）（SojuHanjan提供）
魷魚大叔蔥五花搭配招牌火焰辣炒年糕鍋，五花肉邊緣微微焦脆，搭配韓國人最愛的大蔥，蔥五花250元起，搭配年糕價格店洽。（UNCLES TAIWAN提供）

韓流美食愈發流行！對台灣人來說，韓國料理不再是石鍋拌飯、泡菜鍋、海鮮煎餅等傳統印象，近年在台北東區集結韓式平民熱炒的「Pocha」、結合美式風格的料理酒吧「燒酒一杯」，及以工業風營造打卡好氛圍的「魷魚大叔」炒年糕等，各擁鮮明特色，不用飛首爾也能體驗現正流行的道地韓風味。

Pocha醬料韓國進口

台灣人聚餐愛熱炒，韓國人也一樣，取自路邊攤意象的道地「Pocha」熱炒，場景令人聯想到韓劇中深夜喝著燒酒、談情說愛的男女。「Pocha」3年前在東區216巷開幕後，無畏東區高房租成功打出一片天，近期裝潢成「K-POP」流行風格重新開幕。

行政主廚胡秉騰特別向韓國老廚師取經，料理採用全進口韓式醬料，成本昂貴。例如獨家「古早一隻雞」，也採用市場少見的炸全雞，非傳統韓式單塊炸雞，表皮非常鮮脆。

燒酒一杯裝潢時髦

「燒酒一杯」走創意酒吧概念，裝潢時髦夜店風，還設有私人包廂。除了使用平板點餐軟體，還可以利用平板傳訊息給別桌的客人，藉此認識新朋友；近期提供世足賽相關活動，4人以上用餐即贈送獨家西瓜燒酒。

「魷魚大叔」（UNCLES）目在雙北有3家分店，由台灣頂呱呱引進，以韓國人最愛的家庭主食－年糕為主打，環境走明亮工業風，可愛裝潢吸引許多愛打卡的女性消費者，兼具視覺與味覺。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)

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