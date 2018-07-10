2018六都電競爭霸戰開打

2018年07月10日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

上報社長胡鴻仁（左二起）、行政院政務委員暨體育運動發展委員會召集人張景森、中華電信董事長鄭優，出席「2018六都電競爭霸戰」啟動記者會。（上報提供）

暑假電競活動熱鬧起來，不僅有遊戲展、還有業餘電競玩家期待已久的「2018六都電競爭霸戰」，活動由中華電信獨家冠名贊助、上報主辦，昨（9日）啟動記者會更邀來去年台中市冠軍隊2名成員分享成功經驗，讓參賽者更有信心贏得比賽之餘，還能把高達250萬元的獎金抱回家。

隨著台灣電競代表隊取得亞運賽資格，電競界愈來愈活躍，2018六都電競爭霸戰為全台最大的業餘賽事，並成為素人選手爭取榮耀的最高舞台，加上中華電信同步在MOD、Hami Video播出，六都加上總決賽總觀看人數推估高達197萬人次，最高同時有4萬多人在線上觀賞。

中華電信表示，明（11日）起台北區8強賽免費於MOD及Hami Video的「電競專區」中直播，民眾參加7月下旬的MOD六都制霸神預測抽獎活動，還有機會贏得三星曲面電競螢幕。另外同步推出的HiNet光世代電競周邊優惠專案，9月30日前申請享電競周邊8選1、加碼送HiNet遊戲加速器免費30天試用序號，另8月31日前還有HiNet光世代MOD電競加碼優惠方案，同享加速器序號優惠，以及周邊禮2選1優惠。

今年六都市長也化身成電競遊戲《英雄聯盟》中的角色，為近千名參賽者拍攝應援影片，而第一階段六都選拔賽自昨起至14日在台北市率先開打，然後為台南市、台中市、新北市、高雄市及桃園市，而來自六都的冠軍代表隊將於8月20日起進行第二輪小組單循環賽，總冠軍賽將訂於8月25日及8月26日回到台北開戰，爭奪六都之冠的榮譽。

(中國時報)