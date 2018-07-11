上班大亂 民眾無所適從！新聞透視－北北基颱風假拆夥

2018年07月11日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 廖德修 陳燕衍、

柯P風語錄

放不放颱風假，堪稱地方首長大考驗，因此無不嚴正視之，獨獨台北市長柯文哲可以從颱風還在外海，說嘴到颱風遠颺，把事關民眾安全的颱風假，當成政治提款機，看似聰明，實則機關算盡。北北基這次颱風假翻臉拆夥，6年來首度破局，問題就出在柯反覆、霸道的態度。

柯獨斷反覆 新北電話被打爆

面對瑪莉亞颱風來勢洶洶，各縣市長無不嚴陣以待，唯獨柯文哲拿颱風假當籌碼，先是預告不放半天假，結果卻放4分之1天，加上應變措施不足，民眾一窩蜂趕回家，擠爆捷運、公車，導致交通癱瘓，柯對放颱風假的態度一變再變，害苦無辜市民。

台北市、基隆市昨晚在決定今天是否停班停課時與新北市步調不同，依據氣象局昨晚10點發布的風雨預估，今天上午6點到中午12點，新北平均風力6-7級、陣風9-10級，達到停班停課標準。台北、基隆上午平均5-6級、陣風8-9級，均未達到平均7級、陣風10級的標準。

再看雨量，以上3地不分平地、山地，都要達到350毫米才能停班停課。據氣象局預估，昨日下午2點至今日下午2點，台北山區可達300毫米、新北山區400毫米，基隆250毫米，亦僅新北達標。但雨量方面各縣市另有規定，沒有統一標準。

在極端氣候下，颱風路徑、強度更難以預測，偏偏柯文哲獨斷宣布將預告時間提前至「晚上8點」，也造成有合作默契北北基決策機制大亂，已達停班停課標準的新北市，昨晚在9時宣布，就是因為過了柯P承諾的宣布時間，電話被急於知道是否上班的大批民眾打爆所致，也造成北北基合作破局。

放1/4天假 北捷塞爆交通癱瘓

這次瑪莉亞來襲，唯恐颱風假引發民怨影響選情，柯文哲對颱風假的態度丕變。他8日就對外宣示，就算「放了覺得對不起國家民族」，也會盡量避免放半天假。不料，隔一天即自打嘴巴，10日北市府宣布下午4點起停班停課，「放4分之1天颱風假」，消息一出，大批民眾湧入柯P臉書炮轟「自打臉」，擔憂屆時交通一定大打結。

共同圈破局 跨縣市通勤族怒批

面對民意反彈，柯文哲甚至牽拖，氣象預報只是呈現機率，不是百分百準確，「放錯假一定會發生」，還宣稱要讓民眾百分百同意，只會發生在北韓，民主國家很難做到一片歌功頌德，理由一籮筐。

果然昨天4點一到，市民夢靨就成真，趕著回家躲颱風的大批民眾湧入台北捷運，月台人山人海，比跨年爆量人潮還誇張。張姓通勤族在西湖站搭車，眼看人潮排到閘門口，直呼，「扯爆啦，好想回家！」他足足等了20分鐘還擠不上車，不只捷運擠翻、公車站大排長龍，內湖科學園區也塞到爆交通大打結，連想搭計程車都攔不到車。

新北市今停班停課，一橋之隔的台北市卻正常上班上課，引發民眾不滿。柯文哲昨在臉書宣布消息後，有家長狠酸，幼稚園老師住新北不用到台北上班，「市長能幫我帶小孩嗎？」另有民眾質疑，「新北跟台北不就在旁邊嗎？這是什麼神邏輯？」甚至有網友怒批柯，自以為有guts，北北基本就該同調，未達標也要配合有達標的，才能避免造成跨縣市通勤混亂，「多放一天會死嗎？若明天上班途中出事，你負責嗎？」

(中國時報)