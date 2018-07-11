三中案起訴馬英九 檢求從重量刑

2018年07月11日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳志賢 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九涉及「三中案」及舊中央黨部大樓案，台北地檢署認定馬主導三中交易，賤賣黨產致國民黨損失72億元，10日依證交法及背信等罪嫌起訴馬英九、前國民黨中央投資董事長張哲琛、總經理汪海清3人，痛批馬3人機關算盡、飾詞狡辯，請求法院從重量刑。馬英九表示，我很平靜，因為這是早已預期之事，只是沒想到會選擇在颱風天下手。

馬：沒想到北檢選颱風天下手

本案是馬英九繼特別費案、洩密案後，第3件被起訴案件，目前馬仍涉及國發院土地、富邦銀併台北市銀行、大巨蛋等3大案，仍在北檢偵查中。馬英九批評北檢拿現在的《黨產條例》來起訴13年前買賣黨產，「我當然不能接受」，「接下來我們一起奮鬥，到法院為國民黨爭公道，也還我清白。」

另前立委蔡正元在中影交易案時，侵占阿波羅公司、領航基金會款項，北檢也依背信、侵占、洗錢等罪嫌起訴蔡元正及妻子洪菱霙、岳父洪信行等3人，請求法院判處適當刑度。

檢方根據汪海清錄音光碟中，2011年5月16日汪向國民黨副祕書長林德瑞報告，指「馬主席簽過字、開過會、下過指示」及「三中案是有瑕疵的，順藤摸瓜摸上去，馬主席就有事」，認定馬主導三中交易案。

起訴書指出，馬英九藉國民黨將依廣電法「黨政軍退出媒體」規定，於2005年12月前退出媒體經營名義，出售當時黨營中視、中影、中廣股權，未提報國民黨中常會、中投等公司董事會討論下，自2006年2月起低價賤售三中股權、舊中央黨部大樓。

檢順藤摸瓜 認定馬主席主導

檢方認為，三中案已致中投公司損失中視股權4億9430萬4397元、中影股權損失18億231萬6650元、中廣股權損失15億5270萬391元，合計損失38億4932萬1438元，舊中央黨部大樓交易案損失5億9712萬8278元。另中廣股權交易部分，造成光華公司對「好聽」等公司應收股款債權28億4530萬元無法實現的消極損害。

檢方痛批，馬英九惑於權位，密室暗議，造成國民黨及國家社會重大損失，相關被告心存僥倖，或布置層層機巧名目與程序，掩人耳目移轉財產；或臨訟演練避罪遁詞；或預置6000萬鉅款以備訴訟，3人機關算盡，犯後飾詞狡辯，相互推諉，態度不佳，請求法院對3人從重量刑。

(中國時報)