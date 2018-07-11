颱風行情 荷包失血！量增價揚 葉菜類飆漲5成

強颱瑪莉亞10日暴風圈襲台，民眾經常購買的葉菜類價格都上漲，民眾的荷包失血。（陳怡誠攝）

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中國時報
本報記者／綜合報導

瑪莉亞颱風來襲，蔬菜因「颱風行情」應聲漲價！台北農產運銷公司、新北果菜運銷公司均指出，10日蔬菜到貨量較颱風來臨前平均增加約3成，批發價也平均漲約近3成，葉菜類因需求量高，漲幅更大，約3至5成；雲林縣西螺果菜市場10日總平均價每公斤32元，與前1交易日28.8元相比，上漲1成多。

蔥農忙搶收 出貨量新高

宜蘭縣三星鄉蔥農昨一大早就忙著搶收，蔥農表示，因三星蔥品質佳、市場價格高，7月1日拍賣價1公斤60.1元、8日達99.5元、昨日93.7元，供貨量部分因中南部地區受到大雨影響，三星蔥供貨量大增，10日出貨達9205公斤，是今年出貨量最高紀錄。

台北農產運銷公司統計，蔬菜昨到貨量1905公噸，比夏季正常到貨量（1500至1600公噸）多出近3成；昨每公斤平均批發價37.2元，也比7日颱風來臨前的30.7元上漲21％，更比上周二28.7元上漲近3成。

據北農批發交易資料顯示，昨蔬菜平均上漲2.98元，其中，花胡瓜每公斤103元、空心菜59元，曾飆至76元的青蔥回穩至63元；水果每公斤上漲約2.15元，小番茄、荔枝、甜瓜破百元大關。北農董事長陳景峻表示，預計颱風後10天，蔬果價有上漲機率。

新北果菜運銷公司指出，三重及板橋市場昨蔬菜進貨約100噸，較休市前平均增加3成，以三重果菜批發市場為例，根莖花果類小黃瓜、花椰菜及茭白筍漲幅約2至3成，葉菜類漲幅平均3至5成，蚵白菜、青江菜、空心菜及大陸妹等每公斤50至60元，高山高麗菜每公斤25元，整體呈現「量增價揚」。

農糧署籲 夠吃就好莫慌

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，昨到貨量比前1個交易日多出近500公噸，價格仍上揚，表示需求量大增，但今年上半年氣候平順，高麗菜、大白菜、馬鈴薯、胡蘿蔔等均庫存充裕，未來1周將陸續釋出，現在購買只是買在最高點，建議夠用夠吃就好，無須恐慌搶購。

雲林縣西螺果菜市場統計，昨日總成交量754公噸，價格較高者有莧菜71.4元、蕹菜62.7元、芹菜51元、芥藍菜42元。

嘉縣新港鄉農民昨忙搶收空心菜，深怕颱風過後菜爛光。新港鄉農會供銷部主任陳銘仁表示，因先前連日下雨，空心菜價格7日已開始漲價，均價每公斤34.1元，昨日均價攀升至59.4元。

(中國時報)

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