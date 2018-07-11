瑪莉亞走得快 午後風雨減弱

台北地區晚間出現間歇性風雨，刮起的強風，讓民眾只能用傘抵著風前進。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導
中颱瑪莉亞行進路線

瑪莉亞颱風暴風圈昨下午5點碰觸東北部陸地，減弱為中度颱風，今天上午9、10點以後，北部風雨便會逐漸減弱，下午台灣本島即可脫離暴風圈範圍，只剩馬祖還有較為強大的風雨。預估瑪莉亞在進入大陸後便會迅速減弱，今晚台灣地區的海陸颱風警報便可一起解除，不會拖到明天。

氣象局技正黃椿喜昨晚表示，中颱瑪莉亞的時速維持在30公里左右，算是速度很快的颱風，暴風中心並未登陸北部陸地，且迅速通過台灣北部海面後即進入大陸，影響時間不夠長，應該不會發生類似傳統西北颱後續效應，例如帶來龐大雨量與造成海水倒灌等惡果。加上台灣附近沒有西南氣流可供瑪莉亞外圍環流牽引北上，接下來中南部也不致受到豪雨的威脅。

由於瑪莉亞快速通過台灣北部，帶來的雨量也明顯減少。這次預估降雨量較高地區是台北、新北、桃園市與新竹、苗栗縣山區，累計300至500毫米；其次是新北、桃園市平地與台中市、南投縣山區，累計200至400毫米。而基隆、台北市與新竹、苗栗縣平地，累計則為150至300毫米，大致上是大豪雨、豪雨或大雨等級。

氣象局說，過去行經路線與強度類似瑪莉亞的颱風，往往帶來上千毫米的雨量，瑪莉亞幾乎是打了5折。不過，也因為它速度很快，通過的時間短，雨量集中在昨晚至今天上午形成強降雨，如果排水系統宣洩不及，也會造成淹水等災情。

風力最強的時候是今天凌晨2、3點，基隆、北海岸陣風達到11、12級，台北市10至11級風、桃園市9至11級風；今天上午風勢減弱，但還能感受到強風吹過，中午過後便慢慢恢復平靜。馬祖則因瑪莉亞直接從其附近通過並進入大陸，風力反而最強，今天上午可達到14、15級，居民仍須小心防範。

此外，花東地區因中央山脈阻擋，氣流沉降產生焚風，今天仍有高溫預警，台東是黃燈（攝氏36度高溫），花蓮則為橙色燈號（連3日36度高溫）。

(中國時報)

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