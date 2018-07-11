高鐵正常營運 部分航班取消

2018年07月11日 04:10 中國時報 王思慧 、 李金生 ／綜合報導 ／綜合報導

瑪莉亞來襲，高鐵今（11）日正常營運，台鐵則宣布東西部幹線今中午12時前部分班次停駛；部分飛機航班取消或延後，金門、馬祖「小三通」今日全天停航，台金線空中交通也有部分的航班取消，金門縣政府觀光處提醒旅客要多加留意，以免白跑一趟。

台灣高鐵公司表示，依目前最新氣象資訊研判，瑪莉亞颱風對高鐵營運影響有限，今日將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。颱風期間，若部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，為確保運行安全，列車將限速行駛。

台鐵指出，對號列車今日西部幹線下行台北南下高雄列車中午12時前、上行高雄到台北上午10時前全部停駛；東部幹線（樹林到花蓮、樹林到台東）中午12時雙向前全停駛。

區間列車部分，西部幹線基隆到新竹間雙向12時前停駛、東部幹線樹林到宜蘭或宜蘭到花蓮間12時前雙向停駛。各支線的平溪線、深澳線、內灣線12時前停駛、六家線10時前停駛，後視路線開通情形恢復行駛；環島觀光列車51、52次停駛。

航空方面，今日國內線立榮航空馬祖航線全天取消；其他航線恢復正常時間，台南出發13時30分後、高雄出發14時以後、嘉義出發16時以後；松山、台中出發16時30分後。

華信航空松山─台東全天取消，其他航線恢復正常時間，台中出發13時後、台北出發14時以後、高雄出發15時後。

遠東航空部分，高雄往返金門、馬公14時以後；松山往返金門、馬公15時後；台中往返金門、馬公16時以後。德安航空正常營運，視天候機動調整。

在國際航線方面，中華航空及華信航空桃園、松山往返日本、大陸、香港、新加坡、曼谷共17班取消，其他航班多有提前或延後，詳細的情況可以查閱官網。長榮航空及立榮航空中午12時前，桃園、松山起降航班提前、延後或取消，下午皆會陸續恢復正常。

台灣虎航今日桃園飛東京成田、福岡、澳門、岡山等往返航班皆取消。遠航松山─福州及福州─松山取消，海口─高雄改於20時35分起飛。

許多省道也預警性封路，公路總局表示，昨晚間實施預警性封閉約15路段，包括台8線梨山至大禹嶺路段、大禹嶺至太魯閣路段、台9線蘇花公路、台9線北宜路段等路段，將再視氣象資訊開放通行。

金門縣府指出，「小三通」今天往返五通、石井航線全天停航，12日金門─五通航線恢復正常行駛，泉州航線則待確認後，再行告周知。縣港務處籲請旅客在搭船前，先向船公司確認航班，如有疑問可電洽：（082）329538。

(中國時報)