防災體系失靈 日本豪雨157死

滿目瘡痍！日本西部洪水造成至少157人死亡的嚴重災情。圖為救難人員牽著救難犬搜尋失蹤人員。（美聯社）

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中國時報
／東京10日電

西日本豪雨的受害人數節節升高，至10日下午已增加到157人死亡，57人生死不明，由於水災區留有大量汙泥，使得自衛隊等搶救困難。這破紀錄的大水患也帶來許多教訓，廣島縣伊賀市對7700位居民發出避難警報，但真正避難的卻只有6人！

廣島縣伊賀市自開始降雨起，雨量就超過150毫米，山區等土石流災害的危險性極高，故針對當地3247戶、7732名居民發布了緊急度最高的避難指示，結果實際服從指示避難的只有5戶人家共6口人。伊賀市相關負責人表示，幾乎沒有人避難是問題所在，將重新檢討宣傳體制。

日本官房長官菅義偉10日在記者會上，針對襲擊西日本的破紀錄豪雨之因應問題表示，「有必要檢討防災氣象情報及地方自治體避難警報之間的合作體制。」氣象廳雖發布「大雨特別警報」，卻有這麼多人犧牲。菅義偉指出，「有鑑於這次災情慘重，將進一步檢討氣象廳的警報。」

據NHK的統計，至10日止已有157人死亡，57人生死不明。其中，廣島縣災情最嚴重，死亡人數達55人；岡山縣54人死亡，其中倉敷市有47人，集中位於大範圍淹水的真備町。到10日下午5時左右，以岡山和廣島縣為主的15府縣還有約8200人在各地方自治體指定的避難所避難。

(中國時報)

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