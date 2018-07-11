柯P愛脫稿 新北基隆很不爽

2018年07月11日 04:10 中國時報 葉德正 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

柯P愛脫稿出風頭，讓新北、基隆看不下去！北北基共同生活圈，3市早已有颱風假SOP，但因台北市長柯文哲受訪常冷不防亂放話，甚至私下脫口而出「青菜啦！」引發兩市官員不滿，質疑柯文哲根本把外縣市當小弟、不尊重人。因此，新北市府10日才會逕自提前於晚間9時宣布停班停課，徹底跟柯文哲撕破臉。

新北市副市長李四川說，北北基身為共同生活圈，一同決議放假與否已建立SOP，3市宣布正常上班、上課後，柯市長9日受訪表示，10日上午10時要再說明，民眾就有「中午休颱風假」的預期心理，最後卻是下午4時才開始放，民眾當然反彈。

李四川認為，3市已建立SOP，應尊重發布流程，受訪搶先公布發布時間，容易造成反效果。

態度「青菜」 把外縣當小弟

「柯常突然臨時宣布這樣的事，說實在我也不了解其中的考量。」基隆市長林右昌也說過，柯文哲前晚告訴大家昨日上午10時說明要不要放假，這跟標準作業流程不同，他也很不解。另外，柯文哲10日表示晚上8時宣布11日要不要放颱風假，但明明晚間7時、10時還有最新的2波氣象預報，依規定晚間10時前宣布，因此，林右昌對柯脫稿演出不以為然，但他也緩頰說：「柯市長意思應該不是這樣，不一定要8時前就宣布。」

新北官員透露，新北、基隆與北市颱風假之爭，從郝龍斌時代就已開始，但柯市府經常偷跑幾分鐘宣布，讓新北與基隆相當不滿，彷彿被當作小弟，向北市府求證，又被北市府敷衍「青菜啦」，大家只能「暗幹在心裡」！

以2016年尼伯特颱風為例，北市府首先在下午5時宣布不放颱風假，讓新北、基隆不滿，新北市人事處更打電話到北市抗議，基隆市長林右昌也認為不受尊重，鬧得很僵。

視訊討論 朱立倫決議休了

新北市府官員說，現在大家習慣柯文哲亂說話個性，不管他受訪怎麼說，最後還是要靠幕僚出面才能達成協議。

據了解，滯留新加坡的新北市長朱立倫，10日晚間視訊跟幕僚討論休假與否，因天氣預報北海岸等6、7個行政區達停班停課標準，其他區並未達到停班停課，幕僚建議援引「分區休假」前例，但朱立倫認為「新北市該有統一標準」，最後決定停班停課。

新北市府人員表示，北市、基隆、新北三地受颱風影響程度不同，三方對於放假與否僵持不下，但柯文哲白天受訪又宣布晚上8時要公布，市民電話紛紛打入市府，考量諸多因素，決定提早於晚上9時宣布，沒想到台北市、基隆市最後延到晚上10時宣布，造成近年來罕見「北北基颱風假不同調」的現象。

(中國時報)