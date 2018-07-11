3條件 勞工今可休颱風假

2018年07月11日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 李宜秦、／台北報導

北北基放假不同調，台北市、基隆市今天正常上班上課，新北市則停止上班上課，堪稱史上最亂颱風假，搞得勞工好亂。

勞動部表示，有3種條件，勞工今天可以放颱風假，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風發生時若勞工工作地、居住地或上班必經途中任一轄區的首長通告各機關停止上班上課時，勞工可以不出勤，且雇主不得因其缺勤對其做出不利處分，違者可罰2至100萬元罰鍰。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨舉例，住在新北市的人，雖然在台北市工作，但因新北市放假，可以不用上班；而住在台北市，公司在新北市的人，台北市政府雖宣布正常上班，但因公司是在宣布放假的新北市，也不用上班。

此外，若是台北市民須經過新北市到基隆市上班，因途中經過停班課的新北市，例如台北市民要到基隆上班，須經過新北市的汐止地區，上班途中可能有安全疑慮，因此也可以不出勤。謝倩蒨強調，勞動部最重視勞工安全，因此不允許勞工上班路程中有安全問題。

勞工若應雇主要求出勤，雇主除須給付當日薪水外，還需加給工資，並提供交通工具、交通津貼等必要協助。

勞動部強調，雇主若違反勞基法之工資、工時相關規定，勞動部可對其處以2至100萬元罰鍰。另外若勞工在上下班途中發生職業災害，雇主須依法給付員工職業災害補償費用，勞工在職災治療、休養期間，雇主須以工殤病假處理。

由於台北市政府宣布正常上班，因此股匯市今天照常交易，不過掌管全國金融業務的金管會，因為辦公室在板橋，包括主委顧立雄在內，今天都可以放颱風假。

不過有銀行位在台北市的分行，因為25名行員只有4名住在台北市，其他人都不用上班，急得分行主管連夜打電話給行員，拜託出勤支援。

(中國時報)