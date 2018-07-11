4分之1颱風假惹民怨！柯拗「不可能不放錯假」

2018年07月11日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

颱風瑪莉亞來勢洶洶，北部7縣市10日下午4點停班停課，民眾同一時間下班趕著躲避風雨，讓北市街頭堵車塞爆，十字路口處處上演公車、小客車、機車糾結爭道的驚險景象。（郭吉銓攝）

瑪莉亞颱風來襲，颱風假放不放，成民眾關注焦點，台北市長柯文哲日前才說「盡量不放半天假」，不料時隔一天態度大轉彎，宣布放4分之1天，間接為自己「解套」，消息一出，大批網友隨即湧入柯臉書留言痛批。柯文哲說，不可能不放錯假，在民主國家不可能被歌功頌德，而且這是北北基共同決策，一切按照SOP施行。

今年首個具威脅性的颱風瑪莉亞襲台，先前曾因放半天假慘遭炮轟的柯文哲，9日才剛說「會盡量避免放半天」，不料，10日上午卻宣布「北北基自下午4時起停班停課」，不放半天，反而是4分之1天，網友氣得大罵「根本耍人啊！」

臨時宣布放假，最麻煩的就是因停班停課後要趕去接小朋友的家長，且部分幼兒園老師也要趕下班回家或接小孩，家長只好提早請假，或麻煩阿公、阿嬤等長輩去接小孩。家長紛紛抱怨，實在太臨時，如果家裡沒人能幫忙怎麼辦？臨時宣布真的不好。

但也有網友跳出來護航表示，「10日是高考最後一天，若一個縣市放，全部考生都要延期重考，市長這個決定不只顧及台北，關係到全國」、「 看清楚是北北基共識好嗎？」柯文哲昨出席災害應變中心召開防災會報，對於放4分之1天假遭痛批，他無奈表示，放錯假一定會發生，但大家要知道氣象預報是預報，颱風動線圖只是呈現機率，並非百分百準確，決策是北北基共識，一切按照SOP走。

北市人事處長程本清出面解釋，根據氣象局資料10日下午1到6時風力未達停班停課標準，但晚上風勢增強 ，且高普考到下午3時，考量民眾交通疏散，加上新北、基隆沿海地區風勢增強，北北基達成共識訂定時間。

(中國時報)