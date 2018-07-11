新聞透視－北檢政治追殺 淪黨產會分部

2018年07月11日 04:10 中國時報 王己由

圖為國民黨舊中央黨部大樓，如今為張榮發基金會所在。（本報資料照片）

三中案大事紀

北檢偵結「三中案」，起訴前總統馬英九等6人，這是早就註定的「先射箭再畫靶」的結局。綜觀700多頁起訴書，只見羅織、追殺和情緒，缺乏犯罪構成要件嚴謹證據，「有罪推定」就只為起訴馬英九；論述更讓北檢猶如黨產會的「司法分部」，淪喪檢察官該有的司法高度，也減損威信。

犯意認定 缺客觀事證

要證明一個人犯罪，首查有無犯意，得從客觀事實、行為去證明。縱觀三中案起訴書，檢方花相當多篇幅論述馬所涉犯罪，犯意認定馬是為「擴展媒體影響力」，這樣的抽象認定，毫無客觀事證。

如此套路，和先前起訴馬的洩密案如出一轍，片面主觀認定「九月政爭」是為鬥倒前立法院長王金平才涉洩密犯行。退一步言，個人心中不能有想法、不能有OS，這要如何證明涉及犯罪？證據在哪，不能檢察官說了算。

藍未提告 檢卻仍起訴

檢察官代表國家追訴犯罪，但刑案偵查講求嚴格證據主義，對被告有利不利都該注意和調查，這是刑事訴訟法基本原則，三中案偵結，凸顯檢方刻意忽視這個ABC。

馬偵查中行使緘默權，卻挨檢方發新聞稿批評；緘默權是刑訴法賦予的權利，我國沒有被告不能說謊的藐視法庭罪，縱使被告不吐實甚或卸責，這是人性，馬不說話保持緘默，被批「機關用盡、飾詞狡辯」，嚴重漠視當事人法律權益。

再者，背信罪構成要件，要有為他人處理事務，主觀上需有故意為自己或第三人不法利益，或損害本人（委任人）財產、利益的犯罪行為才構成。馬身為黨主席處理黨產，未獲任何實質利益，況國民黨不認為有受損害和提告，檢方卻仍起訴馬等人，根本不該當犯罪構成要件。

漠視權益 還未卜先知

最離譜的是，檢方「未卜先知」，預測未來黨產條例會立法，再以此認定10多年前的三中交易案，馬將「性質屬未來依法應歸還國家的準國家資產、國民黨資產」指示出售，和「羅織」何異？從法律觀點看，如此起訴事證實在太薄弱。若說這不是政治追殺，真不知什麼才是政治追殺。

(中國時報)