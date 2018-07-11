藍轟羞辱司法獨立、自毀貞操

2018年07月11日 04:10 中國時報 王正寧 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

「三中案」10日偵結，前總統馬英九遭北檢起訴。馬辦質疑起訴依據不清楚，除羅織還是羅織；國民黨立院黨團痛批北檢淪民進黨政治打手，一再追殺國民黨及馬英九，只是羞辱司法獨立與自毀司法貞操。

黨團總召林德福指出，「三中案」早已歷經特偵組5任檢察官、3任檢察總長等長達10年偵查結案，確認並無不法情事，卻在民進黨政府上台後重啟調查，企圖入罪馬英九之心昭然若揭，不免讓人有政治指揮辦案的強烈質疑；黨團將透過各種合情、合理、合法監督方式，在未來訴訟過程力挺馬英九。

將接任總召的立委江啟臣說，最近連串選舉前司法判決或起訴時機都十分敏感，司法獨立性不該因選戰受到動搖，三中案只是民進黨追殺國民黨的延伸；從政黨鬥爭到個人，就是要讓國民黨無法再與民進黨競爭，引起國民黨從政同志的寒蟬效應。

江啟臣強調，「三中案」有其時空背景，在沒考量當時困難，用去脈絡化來檢視國民黨，是民進黨鬥爭的一貫伎倆。所謂出售行情是非常主觀的事情，北檢不厭其煩找新切入點，重新起訴已偵結案子，讓人感到有針對性；他呼籲檢察機關扮演好公正客觀角色，不要讓政治介入司法、不要成為政治打手。

國民黨發言人洪孟楷質疑，北檢採馬拉松式偵訊，對馬英九行使緘默權進行不實攻擊以混淆視聽，如此辦案粗暴無禮，讓民眾失去對檢調的信賴。

馬辦發言人徐巧芯說，蔡政府在民調直落、民怨四起的此刻，試圖利用「三中案」轉移執政不佳焦點，用「馬維拉」救援的操作手法始終如一。她痛批北檢甘為政治打手和鷹犬，實在令人憤怒。

(中國時報)