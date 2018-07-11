自保光碟、天龍八步 起訴關鍵

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中國時報
／台北報導

三中交易過程，由中投規畫、被稱為「天龍八步」的「華夏公司債權債務執行方案」，及前中投總經理汪海清為求自保錄下的開會聲音，被檢方搜索中投及汪海清住處，查扣200多片「自保」光碟，成了北檢起訴馬英九3人關鍵事證。

檢方調查，2005年8月馬英九公開對外表達國民黨2008年之前將黨產清理完畢，及同年12月26日對外公開達成國民黨退出媒體經營，於是進行三中案交易協商。

由於協商過程中，馬英九為免傷害其政治形象與誠信，協商條件一再退讓，同時為使交易規避風險，由律師及及中投人員開會，擬具「華夏公司債權債務執行方案」，被中投人員稱為「天龍八步」的財務工程，以接連轉讓方式複雜交易結構。

同時，為預期未來三中案可能的訴訟，「天龍八步」還制定「訴訟救助書」，明訂訴訟救助對象及金額，由董事長到經理分別有1000萬到500萬救助金，初期信託3000萬元基金，2008年6月5日更增加到6000萬。

檢方由中投查扣200多張錄音光碟，又從汪海清家中搜出20多張光碟，這些都是汪海清的自保錄音光碟，檢方認為這些光碟可證明馬英九是三中交易案實質主導者。

錄音光碟中不但有馬英九、中常委朱鳳芝、賴士葆、蔣方智怡在中常會發言，也有汪海清與李永然、祕書長詹春柏、副祕書長林德瑞間的對話。檢方查扣後勘驗解譯，成了起訴關鍵事證之一。

(中國時報)

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