三中案簽結又起訴 打臉特偵

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中國時報
／台北報導

「三中案」曾於2014年由最高檢察署特偵組以「查無犯罪事證」簽結，北檢重啟調查一度引發爭議，北檢因陸續接獲前立委、現行政院發言人徐國勇等人告發，且告發範圍擴大到舊中央黨部大樓交易案，加上行政院黨產會傾其行政機關權力介入，北檢因而援引黨產會資料起訴馬英九，「打臉」特偵組。

特偵組2014年8月簽結三中案，認為國民黨將持有中視、中廣、中影「三中」部分股權的華夏投資股份出售，非直接以「三中」為買賣標的；2005年華夏投資持有中視、中廣、中影股權為33.94％、96.95％、50.47％，淨值78億2000萬元，並非外界所指152億。

此外，國民黨2005年以40億元出售中投與光華公司持有的華夏股份2.4億股；買方還承受華夏債務53億元，特偵組認為國民黨出售華夏股價在鑑價報告合理範圍，並未賤賣。

但北檢挑戰特偵組的見解，認為「簽結」係屬行政程序對案件處理，不具確定性，也沒刑事訴訟法「不起訴處分已確定」，不得對同案再行起訴；及曾為不起訴處分、應諭知不受理判決的法律規定，因此再度偵辦三中案。

北檢偵辦三中案期間，在黨產會大力奧援下，認定馬英九涉及不法。北檢認為特偵組偵辦時，未見華夏股權交易總價金先被設定為40億元，再被依此金額鑑價，致中影3大不動產價值及330部影劇著作文化資產被低估。

(中國時報)

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