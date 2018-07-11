張榮味入監 近千人送行

2018年07月11日 04:10 中國時報 許素惠 、 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠索賄案判刑8年確定，10日發監執行，近千支持者到雲林地檢署相送，「張榮味加油」聲不絕於耳，他與大家握手道別並感謝，檢方低調以廂型車代替警備車送他入雲林第2監獄，張服刑編號6900，有2、3位同舍房室友。

昨是張榮味61歲生日，令親友更感傷，妹妹立委張麗善在臉書PO文，「真想要大哭！」張榮味10時報到時，20個鄉鎮市支持者陸續趕來，每人手綁黃絲帶為張祈福，期待他早日歸來。

張榮味9點半現身引來歡呼，支持者沿虎尾農工前明正路蜿蜒到雲林地檢署前，警方動員近百警力維護秩序，張一一握手，有支持者激動落淚，有人緊緊抱住他，加油聲此起彼落，張麗善和張榮味女兒張嘉郡眼淚沒停過。

張榮味10時進入雲林地檢署執行科報到前說，他已調適好，感謝大家支持，經檢察官驗明身分無誤，搭上廂型車前往雲林2監執行，他已委律師聲請非常上訴，入監後，監所人員表示，張心情平靜。

張榮味入獄，各方關注是否衝擊張麗善年底雲林縣長選情；由於張派勢力已在全台開枝散葉，尤其對農漁會社團具影響力，是否著張入監而疲軟，值得觀察。

綠營人士憂心，張榮味入監看似張派短期群龍無首，若「悲情牌」發酵，對中間選民而言，影響力可能超越政黨與理性，對年底縣長選情將造成不可預測的影響，讓李進勇連任路增添變數。

(中國時報)