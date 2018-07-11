挽救民調下殺 蔡賴聯手組建！新聞透視－戰鬥內閣 政策辯護力是首選

2018年07月11日 04:10 中國時報 曾薏蘋

年底9合1選舉被視為蔡政府的期中考，投票日已日漸逼近，蔡政府執政滿意度仍在往下探底，府院盼以新人事為內閣注入活力，組建戰鬥內閣，由蔡英文總統與閣揆賴清德聯手擬出的新內閣名單來看，能為政策辯護，又有政治敏感度的人，是此次入閣首選。

消息走漏 來自徐國勇電話

相較於2月的內閣改組，蔡英文優先完成外交、國防、兩岸的人事異動，賴清德沒有置喙餘地，這次為因應選舉而做的調整，相關部會多為賴清德的職權，但是因為碰上年底九合一選舉，蔡英文身兼黨主席，有著輸不得的壓力，因此這次內閣改組，雖由賴清德主導，但也有蔡英文著墨之處。據了解，立法院臨時會後，行政院發言人徐國勇原本答應要擔任民進黨新竹縣長參選人鄭朝方競選總部重要職務，但因為即將要接內政部長，因此致電鄭陣營，告知大概10日後要任新職，無法履行承諾，內閣改組消息因此不脛而走。

從這次傳出的名單看來，徐國勇、管碧玲及谷辣斯‧尤達卡，不是立委出身就是現任立委，除了政治敏感度強，口才好，能言善道，相貌堂堂，很是稱頭，連謝系大老駐日大使謝長廷都誇讚子弟兵徐國勇，「反應也快，對問題的掌握，跟媒體互動，都幫了很大的忙。」

政治敏感度 口才便給很重要

蔡英文上任後，對於政務官為政策辯護的能力不佳，頗為在意，在中常會裡，讓她「震怒」的政務官不少，她總是一再強調，為政必需用大家聽得懂的語言，對外說清楚。因此口才便給，對當今的蔡政府，非常重要。

然而，人算不如天算，原訂7月中旬啟動的內閣改組，卻因為瑪莉亞颱風攪局，所有人被下令封口，一致對外表示，「一切以防災為重。」不過民進黨全代會在周日（15日）後，全黨也將啟動輔選，搭配新內閣上任，中央加上地方，選舉機制全面啟動。

不過，民進黨對台大校長「卡管」事件，從年初拖到現在，已經是歹戲拖棚，潘文忠於4月請辭教長時，民進黨就該趁機為自己找台階下，讓事件趕緊落幕，沒想到依舊強行運作，使整個內閣元氣大傷，至今無法復原，外加軍公教新制年金7月1日上路，反年改怒火高漲，民進黨不先清理這些戰場，就算換了內閣，根本的問題未解決，大羅神仙恐怕也難救。

(中國時報)