「葉下徐上」為配合選戰而定

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中國時報
／ 綜合報導

府院可望在16日改組，但是被點名異動的首長，昨日皆否認，唯有駐日代表謝長廷說，「徐國勇還沒正式發表」，但據了解，內政部長葉俊榮備受賴揆賞識，天下第一大部是否由「葉下徐上」，賴揆仍在做最後考量，若內政部長最後確定換人，相關人士表示，絕非葉俊榮表現不佳，而是賴揆純為選戰而決定。

這波內閣改組可能異動名單包括法務部長邱太三轉任總統府副祕書長，遺缺由調查局長蔡清祥或法務部次長蔡碧仲接任；政院發言人徐國勇接任內政部長，徐的遺缺由立委谷辣斯．尤達卡接任，但亦有人認為谷辣斯對各部會業務掌握度仍有待磨練，亦可能另覓人選。

這波人事異動，主要調整的核心為教育部、內政部、總統府副祕書長，而法務部及行政院發言人只是「一個蘿蔔一個坑」的聯動調整，外界點名的交通部長、財政部長、農委會主委暫非核心名單，但也可能隨時檢討。

值得注意的是，葉俊榮的去留，尚待賴清德最後拍板。葉俊榮昨在中央災害應變中心表示，「對內閣任何的說法，不會表示任何意見。」

政院人士表示，葉俊榮備受賴清德肯定，儘管先前黨內有人不滿葉的表現，但賴清德始終未換掉葉，昨在中央災害應變中心，賴揆還盛讚葉俊榮是「好部長」，若賴清德最後確定調整葉俊榮，絕非因先前婦聯會等爭議事件，而是單純的選戰考量。

謝系子弟兵徐國勇在上次改組時，與內政部長擦肩而過，據悉，高層考量選戰布局，內政部需要統整選戰資源，民代出身的徐國勇較葉俊榮更懂得配合中央統籌運作，這一次是徐跟內政部長職務「最接近的一次」。謝長廷昨表示，「徐國勇還沒正式發表」，但由於徐國勇擔任政院發言人，表現太優秀，幫了政府很大的忙，謝長廷饒有深意地說，「是不是會調走他，我就不曉得了。」徐國勇昨則說，沒有聽說要改組，也沒有被徵詢，「現在颱風不能去表示這個。」谷辣斯對新職傳聞也說什麼都不知道，她傾向把立委工作做好，沒有其他任何想法。

邱太三與蔡清祥昨都否認有異動，蔡清祥說，「都是報派」，絕對未被蔡英文總統徵詢過。

(中國時報)

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