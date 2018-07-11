改組點名農委會 穩定菜價成關鍵

2018年07月11日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 、 王思慧 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

颱風前夕，行政院傳出內閣改組，近幾個月頻頻出包的農委會主委林聰賢也遭點名。這陣風雨過後，能不能穩住蔬果菜價、將農業災損降至最低，成了林聰賢留任主委的關鍵。

瑪莉亞颱風襲台前夕，林聰賢9日深夜11點，就先前往台北農產運銷公司第一果菜批發市場，巡視果菜理貨情形，行程更不忘公告周知發給媒體，挽回民心之意盡在不言中。

去年初，蔡英文總統拔擢林聰賢出任農委會主委時，民進黨內部就出現許多質疑聲浪，因林聰賢雖是農家子弟出身，宜蘭縣長任內廣發農舍建照爭議，屢遭農團批評沒站在農民立場考量，雖然黨內人士認為林聰賢目前狀況穩定，但在人事改組之際，又有颱風襲台，已令林聰賢備感壓力。

這次內閣改組又傳出交通部長賀陳旦也在考慮之列，但相關官員表示，去年行政院長賴清德接閣揆時，一度傳出台南市副市長張政源可能接任交通部長，後來賀陳續任，推動前瞻計畫頗為賣力，當初就有立委傳出，賀陳旦主動爭取留任。此次再傳內閣改組，交通部卻在昨日公布總統核定，張政源確定接任政務次長，讓賀陳旦的去留，又添話題。

財長許虞哲是林全內閣時代最後一位「老藍男」，這次若有異動，盛傳由次長蘇建榮接任，但蘇建榮昨日出席活動時，快步進入會場，致詞後也稱還有行程要趕場，低調離開，對人事問題，僅簡單回應「謝謝」。

(中國時報)