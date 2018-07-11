卡管案不解決 教長人選難搞定

2018年07月11日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台大校長人選引爆「卡管」事件，「戰死」兩位教長，新教長人選至今難產，府院原屬意民進黨立委管碧玲，卻在最後一刻踩煞車，其他被傳出的人選則都「嚇到」連忙否認。據了解，管碧玲任教長事，仍有一線希望，不過黨內人士認為，「卡管不解決，民進黨很難止血，教長人選很難定案。」

民進黨連番折損潘文忠、吳茂昆等2教長後，教育部長懸缺至今，這段時間被點名的包括中山大學校長鄭英耀，鄭在謝長廷、陳菊擔任高雄市長時期，出任教育局長，被視為高雄幫，呼聲很高；也傳出高雄市教育局長范巽綠，不過，鄭英耀說，請大家不要幫他找工作，也不要急著要把他從中山大學趕走。范則說，沒有意願，也沒有被徵詢。

此外，府院高層也曾考量，曾任中山大學校長的前科技部長楊弘敦，及曾任開南大學校長的桃園市教育局長高安邦。但高安邦直呼「不可能」，楊弘敦更直說，「不可能啦，我沒有那個能力。」

最受關注的人選是管碧玲，其實，潘文忠下台時，賴就頗屬意管，但管是立委，若任教長，這一席位需要補選，因此才先找上吳茂昆。據透露，上周行政院長賴清德曾親自打電話邀管碧玲入閣，本周一傍晚5時，再度找管碧玲北上當面談細節，沒想到，賴卻告以有立委選區補選問題，以及管中閔案紛擾未歇，「我們還要再考慮。」令管碧玲一陣錯愕，更使管成為這幾天的箭靶，讓管身邊的人相當不捨，覺得「補選問題不是在徵詢當事人前就該想好嗎？」「這個官又不是管媽去求的？」「有種被耍的感覺」。

管碧玲事後也針對這項人事新聞，在臉書發文表示，「報國是機緣，謝謝大家關心！」不過，黨內人士也認為，不到最後關頭，管也不是完全沒有希望。

黨內人士表示，當初高層考量管碧玲，是因她有地方行政歷練，且長期在立法院教育文化委員會，也比單純學者身分者有政治敏感度，應該非常適任。

黨政人士強調，「解鈴還須繫鈴人」，卡管問題沒有解決，找誰來當教育部長，下場都不會太好。「現在被傳出要接教長的人，都嚇到趕緊否認，不單只是炮灰不好當，而是這炮灰能擋多久？」

(中國時報)