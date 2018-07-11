「教長之位 有如上刀山跳火坑」

2018年07月11日 04:10 中國時報 周毓翔 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

府院一度考慮由民進黨立委管碧玲將出任教育部長，引起作家陳芳明質疑管碧玲不適任，並直指蔡政府嚴重缺乏人才，這項任命將是賴內閣的危機。藍委柯志恩則說，管任教長的新聞來去如風，曝露的不僅是蔡政府執政人才的山窮水盡，「而是整個教育界對民進黨已是敬鬼神而遠之，失望透頂了。」

教育部因「拔管」事件陷政治風暴，兩名教長請辭獲准後懸缺至今，陳芳明昨在臉書發文指出，對管沒有偏見，但是，她並不熟悉台灣的教育生態環境，由立委擔任教長並不適合，「將會在歷史留下紀錄。」如果管碧玲上任後，處理台大校長未見成效，她恐怕也要下台，「這會不會出現雙管齊下的局面？」

柯志恩表示，民進黨想藉立委入閣擺平選區重劃爭議，把教育部當成民進黨的疏洪道，且據「知情黨政人士」說管媽適任的理由是具備「高政治敏感度」、「需要這類有專業又有戰力的內閣首長協助戰鬥」，蔡政府「拔管」的野蠻粗魯早已把教育中立、教育專業踐踏於地，沒想到還要再找一位有戰力的立委來戰鬥。

柯志恩說，結果最後讓府院打消念頭的是因區域立委出缺必須補選，擔心「拔管」效應在九合一選舉中發酵、衝擊高雄選情，蔡政府左也是政治，右也是政治，大概連吃飯洗澡想的都是政治，致使上任以來所有人事考量充斥酬庸犒賞、派系平衡、選舉布局，民進黨果真是打選勝一條龍，治理國家卻是一條蟲。

柯志恩痛批，如此重要的教長之位被視為上刀山、跳火坑的高風險工作，甚至被教育界嘲諷，「有良心的人怎麼敢接教育部長？」

管碧玲則在臉書回應「芳明兄說我不瞭解教育現場，謬矣，謬矣！」她在大學專任21年，才借調到高雄市政府，至今還在大學兼課，是仍在高教現場的人；此外，她認為，哪一個教長曾經不是靠組織力量，而是靠個人的力量，照顧保護過這麼多教育現場的工作者？

(中國時報)