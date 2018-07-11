星巴克禁塑膠吸管 年減10億支

2018年07月11日 04:10 中國時報 吳奕萱 ／綜合報導 實習編譯黃怡瑋、／綜合報導

為避免造成環境汙染，星巴克宣布將在2020年以能夠分解的吸管和新型杯蓋全面取代塑膠吸管。

據CNN報導，連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）9日宣布，將在2020年前禁止各分店使用塑膠吸管，預料每年減少10億支塑膠吸管的使用量。台灣星巴克表示，美國總部會依各國環保法規進行，不會全球硬性統一，台灣星巴克將配合環保署針對大型連鎖業者「內用飲品不得提供塑膠吸管」的規定，依循環保署時程於期限前完成。

研發無吸管杯蓋取代

除了用「紙吸管」替代外，美國星巴克耗費兩個半月研發出「無吸管杯蓋」，可以裝氮氣冷萃咖啡，以及任何覆蓋冷奶泡的飲料。該特製冷飲杯蓋，有一個拇指大小開口，猶如熱飲杯蓋設計，可取代吸管啜飲奶泡，未來將逐步推廣該製品。

星巴克表示，禁用吸管後會將平坦的杯蓋改成突起的杯口，有個弧度方便民眾啜飲。星冰樂系列的飲品則保留圓頂狀的杯蓋，但會提供紙吸管或是可分解吸管。要是客人不方便直接飲用，也可以跟店員索取環保吸管。

全球目前已有多國推行減塑政策。像是連鎖速食業麥當勞（McDonald’s）將於9月開始在英國及愛爾蘭提供紙吸管。美國許多城市也紛紛實施減塑，例如像西雅圖跟加州的奧克蘭、柏克萊等地，上周開始禁用塑膠吸管及餐具。

西雅圖7月禁塑膠吸管

星巴克也響應環保，搭上禁塑的列車，已於西雅圖總部提供新型杯蓋及替代性吸管，本周宣布今年秋天開始，將會在加拿大溫哥華各分店廢除塑膠吸管，全面改用新型杯蓋，目標在2020年前達成全球分店禁用塑膠吸管。星巴克負責人凱文‧約翰遜（ Kevin Johnson）表示，此舉將為公司邁向永續發展，立下重要的里程碑。

環團盼更多企業跟進

聯合國報告指出，每年只有9％的塑膠廢棄物能被有效的回收，其餘約800萬公噸塑膠垃圾被倒入海洋中，對海底生物傷害最深。據估計，每年約有100萬隻鳥跟10萬條魚誤食塑膠而死。因此全球最大連鎖咖啡業者星巴克一祭出限塑政策，便引起環保人士大力讚賞。世界自然基金會（World Wildlife Fund）的永續研究與發展部門負責人表示：「塑膠吸管最終會流入海洋，對海洋生物帶來毀滅性的影響。因此我們希望有更多企業能跟上星巴克的腳步。」美國海洋保育協會（Ocean Conservancy）也稱讚星巴克為企業界中「耀眼的典範」，幫助減少海洋汙染。

(中國時報)