半月型微笑 露上齒8～9顆最美

2018年07月11日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

微笑有助於拉進人與人之間的距離，怎麼笑最受歡迎？台北醫學大學調查發現，多數國人喜歡的正面微笑曲線為上排牙齒下緣與下唇弧線一致的平行並列，笑起來呈半月型，又以露出上排8到9顆牙齒最剛好；而在1/2側臉的微笑上，女性最喜歡平行並列的半月型微笑，但男性喜歡笑得更開，也就是上排牙齒下緣與下唇更平行的笑容。

北醫大口腔醫學院副院長鄭信忠針對773位國人進行調查所喜歡的微笑曲線，並首度對側面微笑進行調查分析。

結果發現，正面微笑曲線以平行並列最受歡迎，也就是上排牙齒下緣與下唇弧線一致，獲得52％以上的民眾喜愛；而微笑時露出上排8到9顆牙齒最剛好，分別有33.4％及21.3％的民眾表示喜歡，也就是露出第一到第二小臼齒之間。

由於許多人在與朋友聊天時，有很多時候都是看著彼此的側臉，此次調查研究亦首度針對3/4面以及1/2面的「側面笑臉」進行調查分析。

結果發現，在微笑曲線上，3/4側臉的角度與正面結果相符，有41.9％的民眾最喜歡平行並列，但如果是1/2側臉的笑容，最受歡迎的笑容反而是上排牙齒下緣與下唇更平行的笑容，顯示民眾看正面與側面的微笑有不同的審美觀。

外國研究指出，微笑時露出17.7％的下排牙齒最好看，而鄭信忠調查國人的喜好發現，約有60％以上的民眾認為，正面微笑時，下排牙齒露出一半的笑容最好看，但如果是3/4及1/2側面的角度則要保守一點，露出1/4的下排牙齒最漂亮。

(中國時報)