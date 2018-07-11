咖啡渣變吸管 環保玩創意

2018年07月11日 04:10 中國時報 李宜秦／台北報導

禁塑議題正熱，環保署預計2019年7月1日開始推動禁止一次性塑膠吸管政策，咖啡店星巴克領頭決定2020年前全球所有分店禁用塑膠吸管。環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩表示，台灣也會逐步推動禁用計畫，輔導店家與民眾可改以紙、矽、不鏽鋼、玻璃、生物可分解等材質替代塑膠吸管，另外也有民間團體推出以甘蔗渣、咖啡渣製作的吸管。

2019年7月1日起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店四大行業將不得提供內用者一次性塑膠吸管。賴瑩瑩表示，會逐步推動禁塑政策，由於這些行業的內用者對於塑膠吸管的依賴度並不高，可以口就杯、直接喝飲料，希望民眾能盡量避免使用塑膠吸管，以減少垃圾量。

賴瑩瑩表示，目前已有許多替代性材質可以代替塑膠吸管，包括紙、矽、不鏽鋼、玻璃、其他生物可分解等材料，期望能逐步讓民眾改變使用習慣。另外還有許多民間團體推出以甘蔗渣製作的吸管，賴瑩瑩直言這是很棒的發明。

台南市環保局在5月底推出「吸管不塑，生活素西」減塑活動，有55家店家響應活動，預計試辦3個月。賴瑩瑩表示，希望透過這些活動，讓民眾逐漸接受使用非一次性吸管。

賴瑩瑩也強調，將來推出禁塑政策後，會特別輔導店家，如何因應政策、該使用何種替代材質吸管等，也會多加宣導民眾，加強民眾環保意識，改變使用習慣。

(中國時報)