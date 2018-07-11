高中職免試入學 錄取率逾98％

2018年07月11日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年全國15個就學區高中職免試入學及特色招生昨放榜，免試入學錄取15萬8656人，錄取率為98.41％，缺額5萬6018人，較去年的6萬4120人減少8102人；特色招生則錄取835人，錄取率25.49％。

教育部統計，今年全國各分區免試入學管道共16萬1221人報名，錄取人數總計15萬8656名，錄取率為98.41％。經分析全國15個就學區，計有77.77％學生以前三志願錄取，其中台東區最高（98.35％），花蓮區（97.57％）次之，屏東區（95.11％）再次之。此外，有2565個考生落榜，推估是志願數填太少所致。

教育部今年核定免試入學名額21萬4674人，但全國高中職僅錄取15萬8656人，缺額是5萬6018人。不過今年缺額狀況較去年大為減緩，主因是教育部進行減班及調降班級人數後，核定招生名額較去年的24萬2825人少2萬8151人，促使缺額狀況不那麼嚴重。

教育部國教署組長韓春樹表示，因應少子化，107學年進行減班及降低班級人數，國立高中從每班40人降為38人、高職從38人降為37人；私立高中維持每班45人、私立高職從每班48人降為47人；進修學校每班從50人降為46人。

特色招生部分，今年有基北、桃連及台南等三區11所高中原要招855名，總報名人數3276名，最後錄取835人，總錄取率25.49％。

今年特招，桃園大園國際高中原要招38人，最後只錄取16人，缺額22人；不過台北市立麗山高中同分增額錄取1人、台南二中以外加名額錄取1名身障生。

教育部提醒錄取生，務必於7月13日當天依照簡章規定時間向錄取的學校報到；未能錄取之學生，可以再報名參加由各該主管機關核准辦理特色招生專業群科甄選入學、免試入學續招學校之招生。

特色招生專業群科甄選入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，已公告於「107學年度特色招生專業群科甄選入學網」；免試入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，將於7月27日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。

(中國時報)