培育AI人才 陸大學催生人工智慧系

2018年07月11日 04:10 中國時報 簡立欣 ／綜合報導 ／綜合報導

由北京航空航天大學主辦的大陸首屆人工智慧本科專業研討會8日在北京召開，來自北京清華大學、南京大學、西安交通大學等大陸26所大學的人工智慧相關科系負責人與會，並在會議上作成《關於設置人工智慧專業建議書》，希望盡快在大學部為人工智慧獨立設系。

《中國青年報》報導，《建議書》中表示，隨著人類社會從資訊化向智慧化發展，智慧應用正在深入到各行各業，人工智慧領域的人才需求具有持續性、長期性，需要加大人才培養力度，因此應該盡快設置人工智慧系，積極構建產學研協同育人模式，實現與行業的對接，提升學生的創新能力和創業意識。

建議書指出，大陸國務院2017年印發的《新一代人工智慧發展規畫》中要求，完善人工智慧領域學科布局，設立人工智慧專業；2018年4月大陸教育部印發《高等學校人工智慧創新行動計畫》，要求「對照國家和區域產業需求布點人工智慧相關專業，加大人工智慧領域人才培養力度」。

北京航空航天大學人工智慧研究院院長李波曾分析大陸27所一流大學，其中有25所大學今年計畫新申報人工智慧系，待大陸教育部審批通過後，將成為首批真正招收人工智慧系的學校。

其中西安交通大學今年在錢學森學院創辦人工智慧試驗班，並於今年起開始招生；南京大學今年3月成立了人工智慧學院，學院基於「夯實基礎、深化專業、複合知識、加強實踐」的培養思路，已於今年開始以「電腦科學與技術（人工智慧方向）」招收第一批大學部學生。

元智大學工程學院院長李碩仁說，AI這幾年這麼紅，主要是3方面條件到齊，電腦硬體變快變便宜、運算方法也就是軟體有長足進步及大數據時代來臨；以前是少量數據，人們用經驗學習，現在是大量數據讓電腦自己學習。

李碩仁說，AI的基礎知識涉及工程學院、電機學院和資訊學院，應用層面就更廣了，只要有數據，像是金融、醫藥等領域都可以使用AI，因此他不認為非要有個實體系所，反而是有一個整合性的虛擬課程，讓學生有基礎理論之後再各自分化，依個人需要去學習即可。

(中國時報)