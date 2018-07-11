英定位球成殺招 克軍嚴防

2018年07月11日 04:11 中國時報 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

克羅埃西亞門神蘇巴希奇連續2場PK戰表現精彩。（美聯社）

英格蘭擊敗瑞典拿下世足4強門票，在南倫敦的民眾上街慶祝，甚至爬到別人的肩膀上歡呼。（美聯社）

世足賽4強第二戰由英格蘭對決克羅埃西亞，由於下半部籤表的大熱門西班牙提前出局，兩強對於進軍決賽都充滿希望。克羅埃西亞前役以PK趕走地主俄羅斯，延長賽消耗了不少體能；英格蘭8強戰輕取瑞典，獲得以逸待勞的優勢。

英火力集中 克遍地開花

兩隊過去交手英格蘭4勝2負1和，前兩次分別以5-1、4-1大勝，而且每一場都有很多顆進球，因此有人預估這場也不例外。雖然雙方上一戰相隔了9年，球隊戰力也有所改變，不過他們在本屆的進球仍很多，英格蘭11球，克羅埃西亞10球。

差別在於英格蘭的進球集中於前鋒肯恩，他一人就攻進6球，穿上金靴指日可待，這也讓對手更容易採取重點防守。克羅埃西亞在小組賽以3比0痛宰阿根廷，就是因為他們有辦法切斷對手前鋒梅西的後方供輸。

雖然克羅埃西亞沒把肯恩放在眼裡，英格蘭的得分還有8球來自於死球，不但是本屆最多，亦是世足52年來首見。英格蘭每一場比賽都能取得比對手更多的角球，只要能把握定位球，即使欠缺創造力也不愁不能破門。

門將都有傷 攻防添變數

克羅埃西亞則是遍地開花，全隊多達8個人有進球，僅次於比利時的9人，令對手防不勝防。中場兼隊長莫德里奇英勇善戰，全隊累積19次射正與英格蘭持平，儘管英格蘭角球厲害，不過克國也有26顆角球，只稍微落後英格蘭的30顆。

英格蘭門將皮克佛對戰瑞典時傷到手指，前鋒瓦迪也帶著傷。克國門將蘇巴希奇在丹麥一役的PK戰擋下3球追平紀錄，但他與弗薩伊科的傷勢還待觀察，他們的恢復情況都將影響戰局。

(中國時報)