Roberto蘿蔔看世足－大力神盃 魔笛最後救贖

克羅埃西亞隊長莫德里奇在預賽攻入2進球1助攻，淘汰賽也連續兩次於PK戰踢進12碼球。 （美聯社）

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中國時報

從比利時的阿札、法國的姆巴佩，到英格蘭的肯恩，如果他們能帶領自己的國家隊贏得本屆世足冠軍，一定會成為國家英雄。唯獨克羅埃西亞的隊長莫德里奇例外，儘管「魔笛」本屆迄今的表現無庸置疑，卻未必能贏得克國人一致愛戴。

原因很簡單，因為魔笛過去跟克國足協前副主席、惡名昭彰的「有力人士」馬米奇（Zdravko Mamic）走得太近。魔笛甚至因為作偽證遭到起訴，踢完世足賽說不定要面臨牢獄之災。

話說從頭，莫德里奇發跡於克國名門札格拉布發電機隊，馬米奇身兼球隊高層與克國足協副主席，隻手遮天。當時包括莫德里奇等潛力球星，都由馬米奇之子擔任經紀人，也被迫簽下一個條款，如果未來獲得其他大球隊青睞，轉會費的絕大部分都會以佣金名義落入馬米奇家族的口袋。

以2008年莫德里奇轉會到英超熱刺的案子為例，轉會費1050萬歐元，馬米奇就拿走約850萬。克國國腳不只魔笛，包括後衛洛夫倫、弗薩伊柯、柯瓦希奇都遇到類似的狀況。

轉會費本來是俱樂部售出球員所獲得的補償，卻落入私人家族手中，馬米奇在2015年遭到逮捕，被控以侵占及逃漏稅等罪名，與其他3人在今年6月被定罪，刑期6年半。但馬米奇可不打算吃牢飯，宣判前1天已偷渡逃到波士尼亞。

克國球迷對該國的足球貪腐積怨已久，由於莫德里奇與馬米奇家族關係好，影響了他在國內的形象。弊案爆發後，莫德里奇去年6月出庭作證，表示事發久遠，相關細節他都「不記得了」，結果今年3月遭「偽證罪」起訴，若被判有罪最多要坐5年牢，更讓其形象雪上加霜。

莫德里奇在世足賽的好表現，有助於挽救形象嗎？球賽現場有克國球迷穿著「Ne sjecam se」（克文我不記得）的10號球衣。魔笛被媒體問到此事時，則生氣的說：「你沒有更聰明的問題可以問嗎？」也沒有要妥協的意思。

2006年義大利足壇爆發「電話門」事件，第一豪門尤文圖斯運用權勢影響義甲比賽公正，被拔掉兩冠外加降級處分。尤文擁有眾多國腳，後來義大利抱回世足冠軍，加上弊案與球員無關，形象損失不大。但以魔笛的情況，恐怕即使抱回大力神盃，也未必能夠得到救贖。

（作者李弘斌為4屆世足轉播講評）

(中國時報)

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