英格蘭一路贏 英國人未必嗨

2018年07月11日 04:11 中國時報 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

英格蘭正準備要在世足賽爭搶決賽門票，還有瘋狂的球迷在擊敗瑞典晉級8強，跑去大鬧瑞典家具百貨IKEA。不過對於「英國人」來說，可能大部分的人並不支持英格蘭獲勝，反而幫對手克羅埃西亞加油。理由很簡單，因為英格蘭不能代表英國（United Kingdom），很多英國人（British）也不是英格蘭人。

蘇格蘭球迷表示：「我們為什麼要幫英格蘭加油呢？英格蘭根本也不喜歡我們，而且他們總是自大狂妄。」事實上從16強戰開始，英國境內的哥倫比亞、瑞典、克羅埃西亞球衣都出現銷售高峰，因為很多人要幫英格蘭的對手加油。

《今日美國》指出，超過三分之一的蘇格蘭人希望英格蘭快點出局，北愛爾蘭可能也不太爽英格蘭，只有威爾斯比較不同。儘管仍有少數人大聲反對英格蘭，不過表面上威爾斯人民仍對英格蘭的節節勝利感到開心。

這些事英國早習以為常，比如說網球天王莫瑞雖然受封爵士，但他支持蘇格蘭獨立，被一部分人嘲笑為：「贏球的時候才是英國人，一輸球就變回蘇格蘭人。」

英媒BBC的威爾斯頻道在英格蘭踢進8強的時候發了一則推文：「我們現在可以當英格蘭人（English）了嗎？」不幸觸動了敏感神經，挑起一些威爾斯人民的對立，有人大罵：「我還是威爾斯人，你呢？」「別把英格蘭的東西塞到全英國人嘴裡。」

最後BBC威爾斯只好出來刪文道歉。畢竟世界盃事關國家民族的榮譽，既然與國家民族有關，就無法拋開政治與種族的包袱，考驗著每個參賽國的內部團結與和諧。

(中國時報)