克國媒體笑肯恩 比蝸牛還慢

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中國時報
／綜合報導

英格蘭都已經踢到4強了，還是有人認為他們只會踢順風球。至少克羅埃西亞媒體就很不客氣地奚落英格蘭前鋒肯恩，嘲笑他「動作比蝸牛還慢」，這樣的人居然可以當上英格蘭的隊長，還一路贏到現在。

克國作家拉瑞奇指出，肯恩這個人平平無奇，他4年前對戰克羅埃西亞的U21賽事出盡洋相，「他不知道自己在幹什麼，不知道如何拿到球。他用胸部停球，被對手搶走之後自己跌倒。他帶球的時候像在鏟球，動作比蝸牛還慢。」

拉瑞奇還嘲笑肯恩的體型：「這位高個子(188公分)英格蘭人到底在搞啥，我覺得他很像失敗版本的彼德克勞奇(Peter Crouch，身高201公分的前英國腳)。」

話雖如此，當年英格蘭還是擊敗了克羅埃西亞，那時肯恩才20歲。拉瑞奇也承認自己國家的失敗：「我們表現不好，肯恩用進球和助攻打敗我們，現在還成為他們的隊長，但我始終認為這個高個的瘦子並沒有什麼本事。」

肯恩本屆世足賽踢進6球領先群雄，有望摘下金靴獎。然而他有3球是罰球踢進的，還有1顆是隊友攻門，球碰到他的腳折射入網的，所以他實際上並沒有真正展現出個人的神勇，至少克國媒體是這樣自我安慰的。

英格蘭球迷也在網路上反擊拉瑞奇：「肯恩動作不快，但他能在正確時機出現在正確的地方。」「隨你們怎麼說，這隻蝸牛要帶領我們爬到世界盃冠軍了！」

(中國時報)

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