2018年07月11日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸總理李克強訪問德國期間，陸德簽署數百億美元協議，強化雙方經貿往來。（法新社）

近來美國總統川普在全球各地點燃貿易戰火，這也使許多國家愈靠愈近。新華社昨報導稱，大陸總理李克強與德國總理梅克爾日前在柏林共同主持第5輪陸德政府磋商，梅克爾表示，德方反對貿易戰，主張維護以規則為基礎的自由貿易；李克強則重申大陸將堅定不移擴大開放，並期待兩國共同發出支持自由貿易的積極訊號。陸德此舉被認為是「劍指川普」。

挺自由貿易 批美關稅

《華爾街日報》報導指出，德國當地時間9日，李克強與梅克爾在會議上重申對維護全球自由貿易、多邊規則的承諾，矛頭直指美國。梅克爾說，「德國支持基於規則的自由貿易體系，因此對我們認為違法關稅的實施，感到擔心。」這一表態顯然是對美國關稅措施，直言不諱的批評。

大陸官媒新華社則報導，梅克爾表示，在當前國際形勢下，德方願與中方加強開放合作，共同對外釋放維護多邊主義、開展國際合作的積極訊號。德方反對貿易戰，主張維護以規則為基礎的自由貿易。

擴大開放 保護智財權

李克強則重申大陸將堅定不移擴大開放，並表示當前複雜多變的世界形勢，為陸德開展互利共贏的合作提供了重要機遇。大陸願與德國繼續分享新一輪開放的巨大市場紅利，對在大陸的中外企業一視同仁，加大對智慧財產權保護力度。

報導稱，雙方一致認為，要透過G20等多邊平台，表明反對保護主義，維護以多邊規則為基礎的自由貿易體系。兩人還共同見證了農業、化工、通訊、汽車、自動駕駛等20多項雙邊合作檔的簽署。

劉霞赴德 無關李克強

此外，諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞昨搭機離開北京，前往德國柏林，時值李克強訪德，格外受矚目。大陸外交部發言人華春瑩昨表示，「劉霞是出於自己意願赴德國，與正在訪德的中國國務院總理李克強無關。」

梅克爾5月曾與李克強會談，針對有關劉霞的提問，李曾表示，「中國《憲法》寫明尊重和保障人權，願在相互尊重和平等基礎上，和德國討論人權個案。」

(中國時報)