北京恐因貿易戰 阻朝無核化

陸美貿易戰開打，美總統川普質疑，北京因貿易戰而阻擋北韓推進無核化進程。（法新社）

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中國時報
、實習編譯黃怡瑋／綜合報導

美國總統川普於當地時間9日在推特發文表示，他對北韓領導人金正恩將遵守兩人簽定的非核化協議抱有信心，但他懷疑北京可能會以陸美貿易摩擦為由，給朝美協議施加負面壓力，「但願他們不會如此」。日本共同社分析，川普此舉是透過點名大陸，要求勿加干涉，以進行制約。

對此，大陸外交部發言人華春瑩昨在例行記者會上以3句話回敬川普：「第一，陸方在朝鮮半島問題上的立場是一貫的。第二，大陸在經貿問題上的態度是明確的。第三，大陸是誠信、有擔當的，負責任的大國。」

共同社指出，金正恩在6月美朝會談後前往北京，與大陸國家主席習近平舉行會談。陸朝蜜月期凸顯雙邊關係緊密，而美朝達成協議的無核化卻不見進展。美陸掀起相互啟動關稅制裁的「貿易戰」，川普似懷疑大陸在背後唆使北韓，不要太快回應無核化。

川普於當地時間9日在推特發文指出，「我們達成了北韓非核化協議」並表示「我有信心，金正恩會遵守我們簽定的合約，以及我們更重要的相互握手」。

不過，川普質疑大陸方面對美國和北韓談判的態度，他表示，「大陸可能會因為我方的貿易立場，而對協議施加負面壓力，但願他們不會如此。」

美國務卿蓬佩奧月初訪問平壤，與金正恩親信、北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲舉行會談。蓬佩奧在會談後曾表示「富有建設性」，但北韓外務省卻譴責美方單方要求無核化。有分析認為，美朝談判可能觸礁。

此外，川普在前往歐盟時再度炮轟北約國家，他推特表示：「歐洲對美國做得比想像中更過分！美國負擔北約90％經費，但北約許多國家卻沒有履行2％承諾！歐盟對美順差為1.51億美元（應為1510億美元），造成美商品很大貿易壁壘。」川普還說，雖然這些國家自他上任以來，已增加支出，但他們應該付更多！德國占1％，美國占4％，最終受益的是北約。

(中國時報)

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