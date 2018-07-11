新聞透視－拚命三郎 李遊說10國反貿易戰

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中國時報

陸美貿易戰開打，大陸總理李克強赴歐討救兵，成功說服德國加入反貿易保護主義陣營，在「中國－中東歐國家領導人」峰會期間，李克強更展現拚命三郎精神，利用空檔與10國領袖輪番會談，遊說他們一同反對美國的貿易戰，關鍵時刻終於換來關鍵支持。

陸歐峰會將於7月16日至17日在北京舉行，屆時雙方能否發表共同反對美國貿易政策的聯合聲明，成為北京的頭號目標。先前大陸國務院副總理劉鶴、國務委員兼外長王毅先後與歐盟官員會談，但歐盟皆消極以對，不想捲入貿易戰。

在此背景下，李克強的歐洲行顯得更為重要，以背水一戰形容也不為過。在出席第7屆中國－中東歐國家領導人峰會期間，眼尖的外媒就發現，李克強面前的會談桌上，擺放著一台袖珍的銀色座鐘。陪同出訪的大陸官員透露，他（李克強）知道機會難得，不能放過任何爭取歐洲國家支持的機會。

「把時鐘直接放面前，提醒總理會見時間到了，不能讓下位領導人空等」，且不論是綜合實力走在前列的中東歐大國，還是經濟和人口小國，李克強一律平等對待，會見時間都一樣。

為節約時間，所有會見都採同步口譯。與某國家代表團會見將要結束時，下個國家代表團會適時來到對面的休息室等候。在兩場會晤間隙，服務人員會迅速更換桌牌、茶水和國旗。

如此高效率、快節奏會見，李克強每次在簡單開場白後，總是禮貌地先請對方領導人先談，給予每個國家和每位領導人充分尊重。

所謂「見面三分情」，透過李克強精密外交，歐洲國家即便不方便公然反對貿易戰，在情感上至少與大陸走得更近，在尋求國際支持上，北京已踏出成功第一步。

(中國時報)

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