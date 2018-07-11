陸歐重組聯盟 強化貿易聯繫

2018年07月11日 04:10 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰之際，大陸總理李克強訪歐，與德國簽署價值200多億美元交易。美貿易專家認為，陸歐聯盟關係的重組，短期內無助緩解貿易戰給陸方帶來的衝擊，但中長期而言，大陸與歐洲的貿易聯繫，將取代它與美國的貿易聯繫。

大陸與美國自6日開始，相互徵收對方價值340億美元產品關稅，打響貿易戰第一槍，川普威脅要對5千億美元大陸產品徵收關稅；德國也對川普向歐洲的鋁鋼製品徵收關稅提出抗議。梅克爾日前表示，川普威脅對歐洲汽車徵收關稅，可能引發一場新金融危機。

美國之音引述分析認為，陸美及德國間的貿易問題，為陸德協調在貿易問題上的立場，提供了機會。

彼得森國際經濟研究所高級研究員哈夫鮑爾就表示，廣泛聯盟關係正在重組，其中，大陸與歐盟，尤其是德國在對抗美國貿易政策上，雙方已找到共同點。

不過，哈夫鮑爾認為，大陸與歐洲重組聯盟關係，短期內不會緩解川普徵收關稅對大陸帶來的陣痛。但在更長遠時間後，這種同盟關係重組，將會帶來深遠影響。他表示，2到4年內，陸企可修補生產結構，滿足歐洲公司對工業投入的需求；假以時日，歐盟與大陸貿易聯繫的擴大，將取代美國與大陸的貿易聯繫。

然而對陸德合作迎來契機，歐洲分析人士持保留態度。他們認為，陸德雙方針對美國的協調行動，不能解決兩國長期存在的問題。學者莫漢表示，陸德間的聯盟將是脆弱的，因陸德關係中較大的問題仍未解決，像如何解決大陸在德國及歐洲日益擴大的投資，以及德國公司要求大陸擴大市場准入的問題。

(中國時報)