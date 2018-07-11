日白皮書批美 不利世界經濟

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中國時報
／東京10日電

日本經濟產業大臣世耕弘成昨向內閣會議報告2018年版《通商白書》，白皮書痛批，「美國保護主義的通商政策是對基於世界貿易組織（WTO）的自由貿易體制之挑戰。」恐將對世界經濟造成負面影響。

白皮書指出，針對美國和大陸貿易戰，日本呼籲兩國遵循世界貿易組織協定，要求雙方自制。然而單憑日本之力要阻止「報復的連鎖」是很難的，而美國若也針對日本擴大進口限制，日本將面臨嚴苛的判斷及考驗。

世耕弘成6日表示，「世界的產業是由全球的零件供應鏈緊密連接」，因此針對美陸貿易摩擦可能對日本企業造成打擊之事表示擔憂。一般認為，日本廠商的機械零件等多用在大陸對美國出口的產品上，因此在製造及供應方面的成本可能會增加，為此，日本政府將確認美陸貿易戰開打對日本經濟及國內企業的影響。

白皮書分析，美陸貿易摩擦的原因之一是大陸鋼鐵生產過剩問題。大陸鋼鐵公司獲利率隨擴大生產而降低，大陸政府的國營銀行又以有利的條件，提供輔助金支撐企業經營，導致全球市場鋼鐵製品生產、供應過剩，尤其是2012年左右起的幾年內，已造成全球鋼價下跌。

將來半導體也可能面臨生產過剩問題，將對各國廠商造成打擊。白皮書強調，大陸應建構自由、公正的高水準通商原則。此外，大陸積極收購美高科技企業也造成美陸貿易摩擦加劇。

(中國時報)

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