台積今年營收破兆 張忠謀樂觀

台積電宣布將企業總部大樓命名為「張忠謀大樓」並舉行揭牌典禮。右起為台積電總裁魏哲家、創辦人張忠謀與夫人張淑芬、前副董事長曾繁城、台積電董事長劉德音。（涂志豪攝）

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中國時報
／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日宣布將企業總部大樓命名為「張忠謀大樓」（Morris Chang Building）並舉行揭牌典禮，創辦人張忠謀說，今年台積電營收破兆元應該沒有問題。他並認為，陸美貿易爭執是沒有劇本的實境秀。

昨日正好是張忠謀87歲生日，台積電特別邀請他跟夫人張淑芬回台積電進行揭牌儀式，並祝他生日快樂，張忠謀說，他覺得這意義比拿到退休金還大。

總部命名張忠謀大樓

張忠謀大樓內的演講廳亦更名為「張忠謀講堂」，董事長劉德音與總裁魏哲家特別邀請創辦人張忠謀親臨揭牌，同時宣示會謹記創辦人高瞻遠矚的決策思維與精神，以及為台積電所建立的「誠信正直、承諾、創新、客戶信任」四大核心價值，戮力實踐並且傳承下去。

張忠謀指出，台積電1987年的年營收是新台幣1.28億元，3年後1990年總部搬到Fab 2，年營收已成長到22億元，2003年搬到現在總部，年營收成長到2050億元。而今年台積電的年營收規模應會超過1兆元，實際數字現在的經營團隊不說，但他認為超過1兆元應該沒有問題。

張忠謀表示，雖然自己已經退休，但仍心懷台積電，現階段台積電要面對的競爭嚴峻，除了同業間的商業競爭，還有很多來自國家資助或國家推動的非商業競爭，這些競爭都讓自己替台積電捏一把冷汗，但他對台積電很有信心。

31年對台積沒失望過

張忠謀表示，過去31年對台積電沒有失望過，更深信未來台積電也不會讓大家失望。

對於陸美貿易爭執，張忠謀表示，這是沒有劇本的實境秀，每個演員在沒劇本情況下，當場演出，每個演員都有自己想法。

張忠謀說，美國利益為先是美國總戰略，目前企業界都還不是陸美貿易爭執實境秀的演員，不過，演員隨時可以加入實境秀，企業若發現劇情發展不利，應趕快想辦法成為演員，加入演出。

(中國時報)

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