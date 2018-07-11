2018年07月11日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受美股、全球股市多頭氣勢帶動，台股昨由權值股、成長股表態領軍下，順利重返年線之上，終場上漲36.61點，收在1萬756.89點，陸美貿易戰開打以來，台股已連漲逾148點，貿易戰似乎已利空鈍化；不過，華南永昌投顧董事長儲祥生示警，「別高興太早」，因為貿易戰劇情怎麼演？誰都不知道，若公聽會談不攏，大陸對美貿易採進一步報復行動，全球股市就要「倒大楣」。

美國總統川普分兩階段對500億美元的大陸貨品加徵25％關稅，首波340億美元貨品已於上周五生效，另波160億美元貨品於7月24日召開公聽會、聽取業界意見，美才會宣布細節。

儲祥生認為，公聽會結果才是接下來全球股市表現關鍵，一旦雙方關稅談不攏撕破臉，大陸可能祭出上千億美元的貨品關稅回擊，兩隻大象打起架，全球金融市場將撐得很辛苦，無一倖免。

就短線來看，分析師認為，台股可望維持年線(1萬722點)之上的整理格局；安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，受惠國際股市表現，台股在跌破年線後強勁反彈，連2個交易日拉出紅棒，如今收復年線，若國際股市續強，台股大盤有進一步突破半年線1萬875點的機會。

展望後市，廖哲宏坦言，陸美貿易戰後續對產業、市場潛在不確定因素仍在，加上美、歐量化寬鬆將陸續退場，選股是必然趨勢，可關注重要法說及產業展望；觀察6月營收表現，觸控面板、被動元件、MLCC及IC設計等表現搶眼，就產業而言，零組件缺貨漲價不斷，科技產業榮景延續。

(中國時報)