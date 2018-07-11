4利多發威 小米強彈逾13％

小米集團創辦人雷軍前天在上市慶功宴發豪語：「要讓在上市首日買入小米股票的投資人賺一倍。」（中新社）

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中國時報
／綜合報導

港股第1家「同股不同權」上市公司小米集團，周一（9日）上市首日即跌破承銷價，但昨（10） 日在4大利多消息激勵下，股價大漲，收盤上漲2.20港元，漲幅13.1％，收在19港元，市值增至4251.46億港元（約合541.7億美元）。

小米集團創辦人雷軍前天在上市慶功宴發豪語：「要讓在上市首日買入小米股票的投資人賺一倍。」小米昨股價大漲，雷軍在微博發文 ：「這兩天像一場夢，厚道的人運氣不會太差！」

新浪財經報導，小米集團股價昨日大漲後，在大陸互聯網企業中，小米市值已經接近京東。據美股周一收盤資料，京東市值約558.9億美元。

小米集團昨日股價表現，一改上市首日頹勢，主要反映4項利多；包括香港恒生指數公司將小米集團納入恒生綜合指數、恒生環球綜合指數、恒生互聯網科技業指數，相關指數的成分股，將於2018年7月23日起生效。

同時，國際指數編制公司富時指數也發出消息，將於7月13日收盤後，正式將小米集團納入「富時中國50指數」，並於7月16日正式生效。

9日，小米上市交易，收盤價比承銷價下跌1.18％，港股市值為3759億港元（約479億美元）上市首日市值即蒸發64億美元。紐時則對小米上市首日出師不利，唱衰滴滴出行、螞蟻金服等大陸科技業IPO前景，不過，小米昨絕地大反攻，股價漲逾13％。

(中國時報)

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