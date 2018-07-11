泰絕命救援成功 全員脫困

2018年07月11日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

泰北清萊府「睡美人洞」受困的13名足球隊師生終於全數獲救！第三輪救援行動於10日上午展開，最後一批待援的4名少年和足球教練分別脫困，結束了宛如電影極具戲劇性的18天救援行動。

健康穩定 留院觀察一周

泰國衛生部表示，前2批獲救的8名少年「大致上都健康」。救援行動指揮官、清萊省代理省長納隆薩證實，「所有受困的13人都已經被救出洞」，現場的記者和救援人員都不約而同的大聲歡呼，泰國社會也舉國同歡，好像放下了心中的一塊大石頭。

受困足球隊13人全數出洞後，待其健康狀況穩定，將依照泰國習俗短暫出家，並投入慈善活動，以紀念在救援行動中捨身救人的前泰國海豹隊員沙曼。沙曼的家屬9日為他舉辦火化告別儀式，泰國政府也以隆重軍禮和迎靈儀式向他致上最高敬意，並承諾會照顧他的家人。

將出家為殉職救援人祈福

泰國公共衛生部常務次長傑薩達10日在清萊醫院舉行記者會表示，前2批獲救的8人「還必須在醫院觀察一周」。首批年齡介於14至16歲的少年中，有人體溫稍低、1人右腳擦傷，還有2人肺部感染，目前正服用抗生素治療，但現在都可以正常進食。第二批12至14歲的少年中，則有1人心跳較慢。

目前正等待8人的驗血報告出爐，以確認是否有其他感染。傑薩達說，「整體來說，他們的身心健康情況良好」。原本醫院準備清淡易消化的食物給他們吃，不過他們胃口很好，「早餐還吵著想吃巧克力麵包」，最後醫師決定通融。

「野豬」少年足球隊雖然獲國際足球總會（FIFA）邀請，前往俄羅斯觀賞世界盃決賽，但由於他們至少必須在醫院待上7天，因此勢必無緣參與了。

馬斯克到場 贈迷你潛水艇

泰國總理帕拉育9日晚間也陪同家屬一起透過玻璃窗探視這8名少年，大家相互揮手微笑。隊員們都很期待所有隊友和教練能夠盡快平安脫困，大家再一起練球。

特斯拉（Tesla）電動車執行長、「鋼鐵人」角色原型馬斯克9日也親自前往睡美人洞第3穴室（即救援團隊據點）查看救援情況。網路上有不少酸民諷刺馬斯克「愛作秀」、「來遲了」，但他10日發布推文，表示會將旗下公司SpaceX研發、由獵鷹火箭液態氧氣輸送管打造的「野豬號」迷你潛艇送給救援團隊，以備日後不時之需，還稱讚泰國「真的很美」。美國總統川普也不忘刷存在感，向成功獲救的13人致上祝福。

(中國時報)