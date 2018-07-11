「沒有教練 孩子活不到今天」

2018年07月11日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

泰北「野豬」少年足球隊師生13人受困長達18日後全數獲救，媒體披露教練在他們受困後不但把僅有的食物和飲水分給孩子們，還盡力安撫足球小將們不安的情緒，教他們打坐，是確保他們全員獲救的功臣。

有民眾認為，帶領孩子們去洞穴探險的25歲助理教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）應為這起意外負責，但受困少年家屬表示，孩子之所以能活到今天，艾卡波可謂居功厥偉，因此「絕對不會責怪他」。

一名脫困少年蓬猜（Pornchai Kamluang）的母親接受電視台訪問時表示：「如果不是有他（艾卡波）和孩子們在一起，我兒子會發生什麼事情？」

新加坡《海峽時報》引述救援人員稱，艾卡波教練被發現時，身體狀況頗為虛弱，因為他把僅有的食物與飲水都留給孩子們。他安撫孩子們的情緒也有助降低活動量，保存體力等待救援。

艾卡波教練年僅10歲時父母和弟弟就病故，他也成為孤兒。2年後，照顧他的親戚把他送到佛寺出家，他在寺中一待就是10年，後來為了照顧生病的祖母還俗，並擔任野豬足球隊助理教練。

野豬足球隊總教練諾帕拉透露，隊上許多孩子來自少數民族和貧窮家庭，艾卡波設計一套獎勵制度，只要課業成績達標，就可以獲贈衣服或鞋子，他還會挨家挨戶去接孩子來訓練，結束後再把他們送回家，把孩子們當成自己的家人一樣照顧，「他真的把很多心力都奉獻給孩子們。」

泰國海豹部隊（Navy Seals）臉書粉絲頁上周也貼出艾卡波和受困少年寫給家長的字條。艾卡波透過紙條告訴家長們，「我保證會盡一切所能照顧孩子們」、「我要向所有的支持力量說聲謝謝，還有抱歉」。

(中國時報)