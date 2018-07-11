陸砸200億美元 與阿加強合作

2018年07月11日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

正值美國向全球各國發起貿易戰之際，大陸擴大和阿拉伯國家聯通。大陸國家主席習近平10日向阿拉伯國家承諾，將設立「以產業振興帶動經濟重建專項計畫」，提供200億美元貸款額度、成立「中國－阿拉伯國家銀行聯合體」，配備30億美元金融合作專項貸款。

中阿合作論壇第八屆部長級會議10日在北京召開，習近平在會議開幕式上發表講話，緊扣「一帶一路」主題，闡述中阿全方位合作關係。會議上，中阿雙方簽署《中阿合作共建「一帶一路」行動宣言》。

習近平表示，陸方願圍繞發展促和平、集體安全、人道主義救援、海上通道航行、無核武器區等廣泛議題，同阿方開展更多對話協商。為此，陸方設立「以產業振興帶動經濟重建專項計畫」，提供200億美元貸款額度，和有重建需求的國家加強合作，按照商業化原則推進就業面廣、促穩效益好的項目。

習近平還承諾，將再向敘利亞、葉門、約旦、黎巴嫩人民提供6億元人民幣援助，用於當地人道主義和重建事業。大陸還將同地區國家探討實施總額為10億元人民幣的項目，支持有關國家維穩能力建設。

此外，陸方支持大陸金融証券機構和阿拉伯國家主權財富基金和管理機構合作，建立立足海灣、輻射中東北非、吸收全球投資者的國際交易平台，成立「大陸－阿拉伯國家銀行聯合體」，配備30億美元金融合作專項貸款。

習近平說，大陸會向巴勒斯坦提供1億元人民幣無償援助，用於支持巴勒斯坦發展經濟、改善民生。陸方願參與阿拉伯國家有關港口和未來阿拉伯鐵路網建設，支持阿方構建連接中亞和東非、溝通印度洋和地中海的黃金樞紐物流網。

(中國時報)