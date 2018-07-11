梅伊任命「留歐派」韓特接英外相

2018年07月11日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

距離英國正式脫歐不到9個月之際，英國外相強森和脫歐事務大臣戴維斯雙雙辭職，令首相梅伊領導的執政保守黨政府陷入嚴重政治危機。梅伊9日任命51歲衛生大臣韓特（Jeremy Hunt）為新外相，由於韓特屬於「留歐派」，梅伊內閣在脫歐議題上的勢力平衡有可能改變。

與高調推動脫歐的強森不同，韓特在2016年脫歐公投中屬於「留歐派」。韓特擔任衛生大臣達5年半之久，他為牛津大學畢業，早年曾到日本擔任英語教師，並練成一口流利日語，妻子露西亞．郭（Lucia Guo）為華裔，來自大陸西安。

繼戴維斯之後，英國脫歐派旗手、外相強森也在9日宣布辭職。強森在推特公布2頁辭職信，解釋他不能接受梅伊「軟脫歐」方案的原因。強森稱「脫歐夢正步向死亡」，狠批梅伊提出的方案把英國引向「殖民地狀態」，結果只會是半脫歐，讓英國大部分經濟仍然困在歐盟內。

梅伊6日召開馬拉松式內閣會議，與閣員商討英脫歐方案後，宣布其內閣成員達一致立場，將向歐盟建議在脫歐後設立「英國－歐盟貨物自由貿易區」，此舉被輿論廣泛解讀為「軟脫歐」。

強森與戴維斯皆屬於「硬脫歐派」。然而在會議上，硬脫歐派之中只有戴維斯一人據理力爭，強森雖然形容梅伊的方案是「一坨糞」，會後卻不發一言。強森為2016年英國舉行脫歐公投時脫歐陣營的旗手，如今掛冠，也引發他是否會挑戰梅伊領導地位的揣測。

保守黨內若要策動對梅伊逼宮，只需48名國會議員發起不信任動議。然而即使逼宮成功，民意還是偏向重新大選，但保守黨卻極可能失去執政地位。梅伊因此向黨內警告說，保守黨若不團結，政權很可能拱手讓給在野黨工黨主席柯賓。梅伊10日主持內閣會議，討論英國脫歐「白皮書」，她推文稱會議「富有成效」。

(中國時報)