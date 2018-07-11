川普提名保守派卡瓦諾任大法官

美國總統川普（右）9日晚間提名保守派法官卡瓦諾（左）為聯邦最高法院大法官。（路透）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普9日晚間宣布，提名保守派法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）為聯邦最高法院大法官，接替7月底退休的甘迺迪大法官。卡瓦諾支持擁槍權並反對墮胎，並強調維護總統的行政權力，民主黨強烈抨擊，稱他將改變最高法院目前較傾向自由派的局面，美國最高法院進一步向右傾，將為未來10年的美國社會帶來重大影響。

川普表示：「卡瓦諾法官擁有無懈可擊的資歷、條件卓越，並證明他會依據法律尋求公正裁決。」53歲的卡瓦諾出生於華盛頓，耶魯大學法學院畢業，曾任甘迺迪的書記，2003年獲時任總統小布希任命為哥倫比亞特區巡迴上訴法院法官。他在快20年前曾經擔任主導彈劾柯林頓的獨立檢察官史塔爾的得力助手。

美國最高法院9名大法官中，自由派與保守派各占4人，而甘迺迪的立場中間偏右，屬於溫和保守派，多年來一直扮演打破僵局的關鍵票，包括投票支持墮胎權和同性戀權利。今年82歲的甘迺迪決定退休，讓川普有機會安插保守派人士，打破最高法院原本的光譜平衡。

卡瓦諾保守立場鮮明，支持美國憲法第二修正案中的擁槍權，亦曾反對前總統歐巴馬推行的「平價醫療法」（俗稱歐巴馬健保）。外界尤其擔心，1973年「羅訴韋德案」對墮胎全美合法化的裁決，未來有可能被最高法院推翻。

(中國時報)

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