勒斃女模逃死 凶嫌笑家屬哭

2018年07月11日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

網路知名外拍陳姓女模（22歲，右），在外拍女模梁姓女友人的邀約外出，卻慘遭梁女的前男友程宇（22歲）害命。圖為死者外拍陳姓小模和梁姓閨蜜（左）去年一起慶生。（摘自臉書）

男子程宇去年3月性侵殺害陳姓女模，士林地院10日以程嫌「手段並非特別殘暴，未達罪無可逭地步」，依強制性交殺人等罪判處無期徒刑，還在判決書提及「縱使死刑判決確定，未立即執行」，拿法務部不執行死刑來替判決「背書」。家屬泣訴案發迄今夜夜啜泣、無法入眠，法官不判死刑，不能撫慰傷痛，檢方痛批判決太離譜，表示會上訴到底。

程宇自認可能會判死

程宇聆判前，向戒護的法警說「可能會判死，一定要上訴」，但得知逃死後，步出法庭時步伐輕盈，冷血告訴法警「從未夢過死者」，在囚車上難掩心中逃死的喜悅，一路笑回看守所。

程宇前年12月涉嫌指姦直播女模後，去年3月1日以外拍為由，誘騙梁姓前女友的閨蜜陳姓女模到南港某廢棄大樓地下室，性侵陳女後以背帶勒死她，再用外套蓋住屍體掩人耳目，即與梁女共遊台中，持陳女信用卡消費，爽住五星級飯店，遭逮後還嫁禍給梁女，企圖減輕罪行。

士院認為，程宇為洩慾計畫性侵，並未想要殺人，是因死者驚聲尖叫，擔心事跡敗露，趁死者穿回衣褲時，臨時起意將她勒斃，手段並非特別殘暴，並非窮凶極惡之徒，未達罪無可逭地步，且台大、榮總拒絕精神鑑定，無法認定程有無教化可能，加上立法者對死刑存廢趨於限縮，縱使判決確定，未立即執行，故判決仍應謹慎，判決無期徒刑。

累犯毫無悔意 檢上訴

家屬律師說，陳女父母案發至今1年多，每天都在啜泣，陳母更是靠安眠藥入睡，只要1人在家，都會恐慌、害怕，陳女胞姊也是模特兒，擔心自己成為下個被害人，她聽到程宇說不是故意殺死妹妹，當場痛哭無法言語，律師代她陳述希望法官能判死，才能撫慰傷痛。

檢察官表示，性侵殺人刑度為無期徒刑、死刑，既然程是累犯，還嫁禍他人，毫無悔意，判決無期徒刑理由離譜，將會提出上訴。

(中國時報)