虐殺女童骨穿肉爛 判極刑

2018年07月11日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

男子莊嘉億受女友託付照顧4歲女童，僅因女童不乖乖吃飯、睡覺，竟持鐵棍虐打，造成女童腿骨斷裂，莊母為掩飾兒子虐童犯行，藉口不讓社工訪查，2人發現女童死亡，還將她丟包醫院；新北地院認為國內尚未廢死，仍須依法量刑，以莊男犯行符合人權兩公約規定「情節最重大之罪」判處死刑，莊母無期徒刑、均褫奪公權終身。

判決指出，25歲莊男與邱姓女友、邱女4歲女兒同住，女童平常叫莊氏母子阿嬤、爸爸，去年10月邱女因毒品案入獄，將女童託付莊氏母子，不料所託非人。

莊男因女童不吃飯、不睡覺，多次用鐵棍毆打，打到女童哭不出聲才作罷，莊男明知女童被打到骨頭刺穿皮膚外露流膿，母子倆卻不送醫，僅簡單消毒塗藥，用棉花敷蓋。

女童傷重行動不便，需人抱著才能吃飯，社工想來探視，莊母多次謊稱有事不在家、帶女童去南部，甚至不接電話不應門。

去年11月22日，莊男外出要10歲姪子幫忙餵女童吃飯，但女童已奄奄一息，莊回家後驚覺女童已無呼吸心跳，竟將她丟包醫院，醫護發現女童全身近百處新舊傷，膝蓋皮肉潰爛，死狀悽慘。

合議庭說，人權團體主張廢死，但民意反對居多，在尚未達成共識及修法前，法院仍應依法量刑。莊男嚴重扭曲人類存在基本價值，隨意踐踏女童人性尊嚴，泯滅人性，還正當化自身管教行為，有反社會人格，符合兩公約所規定的「情節最重大之罪」，判處死刑。

(中國時報)