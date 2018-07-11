刑期滿 共諜鎮小江今出監

2018年07月11日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

被喻為「史上最大共諜」的前解放軍中校鎮小江，來台發展組織10年，接觸32名台商、軍官，成功吸收前陸軍少將許乃權14人，遭判刑4年入監，鎮小江將在今（11）日颱風天刑滿出監，移民署新北市專勤隊11日上午將到北監接管鎮男，暫時接押在三峽外國人收容中心，近日驅逐出境至香港。

61歲鎮小江服役於解放軍總政治部「海峽之聲」廣播電台，1995年中校退役，2005年獲香港居民證，因協助台人涉陸事宜，結識不少台商、退役軍官。

鎮因為廈門人具港民身分，受解放軍總政治部聯絡部、總政戰部聯絡部（總參二部）與中共福建省委員會辦公廳指示以骨董、酒商身分掩護，藉觀光經商以小三通來台發展組織。

鎮自2005年至2014年間透過許乃權及前空軍中校劉其儒接觸32名軍官、商人邀約赴日韓及泰越、柬埔寨、印尼旅遊、球敘名義，安排陸方海外巧遇，共招攬13軍官出國，有人最多出國3次。

鎮小江2014年9月來台被捕，檢調同年11月逮捕許乃權，鎮、許被依違反國家安全法發展組織罪，各判刑4年、2年10月定讞，許已於去年7月出獄，至於鎮被捕後即遭羈押，鎮入獄服刑後，曾經3度申請假釋，均遭駁回，鎮小江共被羈押了605天，折抵刑期，將於7月11日刑滿。

(中國時報)