疑窒息式性愛 情侶陳屍摩鐵

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中國時報
／新北報導

新北市樹林區某汽車旅館10日驚傳情侶雙屍命案！謝姓男子在浴室燒炭自殺，張姓女子頸部有勒痕陳屍臥室沙發。由於2人在汽車旅館已投宿數日，警方日前臨檢曾查獲2人持毒，員警私下詢問為何房內存放童軍繩、木炭等物？2人坦承是為性愛助興，警方不排除2人在窒息式性愛時，謝男失手勒斃女友後自殺。

警方表示，33歲謝男與30歲張女6月30日即駕車投宿樹林某摩鐵，警方7日凌晨臨檢，在2人房內起獲K他命及一粒眠，經行政裁罰後2人返回摩鐵續住；昨天中午，旅館人員通知2人繳房錢未獲回應，入門查看驚見2人已死。

警方勘驗現場，張女穿著浴袍橫臥臥室貴妃椅上，頸部有明顯勒痕，謝男則倒臥浴室內的蒸氣室，內有烤肉架、木炭，另在房內發現1條尼龍童軍繩，並未留下遺書。房門無破壞痕跡且房內並沒有特別凌亂，不似有打鬥跡象，初步排除外力介入。

旅館人員向警方表示，2人自投宿以來，正常外出飲食或向旅館點餐，均無異狀，事發前一天中午，2人還向櫃台點餐，也看不出有爭吵不合的跡象。

警方通知家屬到場，家屬表示，謝男從事土地開發相關工作，家中從事殯葬業的張女則在酒店擔任經理，2人已經交往8年了，感情甚篤，目前在女方家同居並且論及婚嫁，若非男方祖父剛過世，不然原訂近期就要結婚。警方已報請檢察官相驗釐清2人確實死因。

(中國時報)

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