來不及移走 堤防300車遭拖吊

2018年07月11日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

瑪莉亞颱風來襲，北市府宣布10日下午2點關閉水門，3點開始拖吊車輛，儘管北市停管處事前發布簡訊通知2000多名車主，但仍有300多輛汽機車逾時未移車遭拖吊，除開罰1200元，還得另付汽車900元、機車200元移置費；有車主抱怨，「下午4點才下班，怎麼來得及？」

每逢颱風來襲，為避免河水暴漲危害民眾生命財產安全，市府均會計畫性關閉水門維持提防運作，昨天下午3點開始執行拖吊前，停管處根據監理網站登錄的聯絡電話，發布簡訊提醒2785輛車主，但仍有民眾趕不及。

繳罰單和移置費 民怨

北市交通警察大隊昨出動30名警力、42部汽機吊車執行拖吊作業，截止晚間7點止，共拖吊汽車210部、機車139部。依照北市《公園管理自治條例》，將逐一開罰1200元，汽、機車需另付900元、200元移置費，以及每半天100元、25元的保管費，民眾可撥1999查詢車輛拖吊狀況。

柯P建議 未來建立SOP

昨天有車主看到訊息，急忙趕到現場，卻為時已晚，只能乖乖繳錢領回愛車。民眾抱怨，市府決定過程太倉促，儘管早上得知訊息，但上班地點距離堤外很遠，無法用中午時段移車，4點下班後又被卡在車陣中，「怎麼來得及？」為此吃上1200元罰款，外加保管移置費用，實在「虧大了」。

針對民眾質疑，工務局長彭振聲指出，北市有36個水門，關閉水門需3小時，一切是遵照「632」步驟進行，即關水門前6小時發布新聞通知，3小時前開始關水門，且從周邊無停車場的水門開始陸續關閉，2小時前才開始拖車。

台北市長柯文哲建議，從宣布關水門到拖吊，中間有太多時間表了，未來應建立SOP，也須研究如何加快關水門的時間。

(中國時報)